Cambios de Osorio y errores de Millonarios le dieron vida al América

Después de verse en desventaja, América de Cali remontó frente a Millonarios y se quedó con los tres puntos en el primer partido del cuadrangular B de la Liga BetPlay II-2021 al ganar 2-1 en compromiso jugado en el Estadio Romelio Martínez, de Barranquilla, ante la imposibilidad de utilizar el Pascual Guerrero a raíz de los Juegos Panamericanos Junior.



De esta forma el conjunto escarlata sumó tres puntos ante uno de los favoritos del grupo, que en la etapa inicial tuvo las mejores aproximaciones al arco de Joel Graterol.



FUTBOLRED analiza el desarrollo del encuentro y las razones del triunfo rojo:



Los cambios ofrecieron otras alternativas de ataque: El primer tiempo resultó parejo, con dos rivales calculadores en mitad de cancha, aunque Millonarios mostró a Daniel Ruiz en dos acciones que pudieron darle la ventaja al cuadro capitalino.



Para la etapa complementaria, Juan Carlos Osorio realizó variantes nominales que indiscutiblemente mejoraron el funcionamiento de su equipo: Jerson Malagón entró por Luis Alejandro Paz y Rodrigo Ureña por Larry Angulo a los 17, lo mismo que Carlos Sierra y Joao Rodríguez por Mauricio Gómez y Jeison Lucumí a los 25.



Uno de ellos, Joao Rodríguez, consiguió el tanto de la victoria a los 42 minutos, al recibir una habilitación de Sierra.



Dos acciones infortunadas que derivaron en los goles rojos: Millonarios hacía su negocio, incluso tenía un botín de tres puntos en el bolsillo, pero dos jugadas de sus integrantes terminaron con los tantos escarlatas. La primera la mano de Andrés Murillo para el tiro penalti que ejecutó Adrián Ramos, y luego el error del golero Esteban Ruiz en la salida antes del tanto de Joao Rodríguez.



Aprovechó la inexperiencia del arquero visitante: El partido resultó muy cerrado, especialmente en la mitad de la cancha, y se sabía que la diferencia la marcaría el equipo que tuviera mejor remate. Y eso fue lo que hicieron los dirigidos por Juan Carlos Osorio, que encontraron la victoria en una equivocación del inexperto guardameta albiazul.



Debe ajustar la sincronización en contención y defensa: Los factores positivos de la reacción de América no pueden ocultar la falla cometida en el sector posterior previa a que Mackalister Silva pusiera en ventaja a su equipo. Dejaron meter el centro de Émerson Rodríguez y luego fue la pasividad de Kevin Andrade, que aparte de no saltar para bloquear el servicio tampoco evitó que el volante albiazul rematara tras el rebote de Joel Graterol.



Envión anímico para pensar ahora en Tolima: La victoria sobre Millonarios llega en un momento importante para recuperar la confianza de un grupo que tuvo un ingreso traumático a los cuadrangulares. No se puede desconocer que es uno de los favoritos de la serie y haberle ganado en el primer juego resulta vital para ir a buscar un resultado positivo en Ibagué.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces