¿Se complicó llegada de Osorio? Tulio reconoció oferta de Emiratos

Cada día crecen más las dudas sobre la llegada de Juan Carlos Osorio como nuevo técnico del América de Cali. Lo último es una jugosa oferta del Al-Ain Football Club, de Emiratos Árabes Unidos, que tiene en vilo su deseo inicial de estar al frente de los ‘diablos’.



Tulio Gómez, máximo accionista del club vallecaucano y quien está al frente de los diálogos con el entrenador risaraldense, reconoció que la situación se complicó ante la posibilidad que surge del Oriente Medio, y que tiene pensando seriamente a Osorio.



Precisamente sobre la actualidad de dichos contactos, Gómez le dijo al periodista Carlos Arturo Arango que “cada día le llegan propuestas nuevas, la última que le llegó parece que es de Arabia, si usted se gana $100 pesos y le dicen que le van a pagar $1.000 … estamos peleando contra una chequera de los jeques árabes. Es pelea de tigre con burro amarrado”.



Acerca de si ya no está seguro de que Osorio firme con los rojos, confesó que “tengo dudas porque esa que le llegó es una oferta que le daña el corazón a cualquiera, es una oferta de Selección. Con él estamos en un 90%, pero el 10% es muy difícil, vamos a ver qué pasa, pero es que estamos peleando contra una chequera muy grande, no estamos hablando de que le pagan el doble, el triple o el cuádruple, se trata de 8 o 10 veces más, eso es jodido, pero vamos a ver qué pasa”.



También reveló que tiene otras opciones para encontrar el reemplazo de Juan Cruz Real, expresó que tenemos Plan B, Plan C, Plan D, todos los días llegan hojas de vida de técnicos al América, la ventaja es que muchos técnicos quieren venir a dirigir al América”.



Sobre la parte financiera del club, dijo que “en los últimos cuatro años América ha tenido entre los tres o cuatro técnicos mejor pagados del fútbol colombiano, hemos estado allí, detrás de Millonarios y Nacional”.



En cuanto a si dio reversa por el valor de la vinculación de Osorio, sostuvo que “no, ya hay presupuesto, lógicamente que el estimativo que sacamos por Osorio es mucho más alto, pero hasta allí, no podemos reventarnos. Uno puede subir 5 o 10 pesos, lo que no puede es duplicar, es que la relación Colombia- Arabia no es de 20 a 80, sino de 20 a 200. Como reza el dicho, el que no tiene más con su mujer se acuesta … Vamos a agotar todos los recursos para que Osorio venga a trabajar con nosotros, pero no podemos vender la casa para endeudarla”.



Complementó que la gestión por tener al timonel no ha sido sencilla: “Si por nosotros fuera, ya, pero él tiene su grupo de asesores, y pide una cosa y la otra. Si se puede, lo traemos, pero que esté dentro de nuestras posibilidades. Osorio es un técnico mundialista, es un salto que queremos dar. En estos 8 días tenemos que cerrarlo, para bien o para mal, hablo mucho él”.



Sobre lo que se ha dicho de que Osorio expresó su deseo de dirigir al América, Gómez señaló que “que se venga, pero hay unas exigencias que yo no puedo aceptar, hay cosas que no se han cerrado, las personas que dicen eso no conocen los detalles del asunto, pero vamos a agotar las cosas, tener a Osorio, solo dos clubes se pueden dar ese lujo”.



También dijo que le gustan entrenadores como Luis Fernando Suárez, ’Bolillo’ Gómez y Alberto Gamero. Nosotros tenemos técnicos conversados, no podemos dar nombres por ética, porque siempre hemos querido traer a Osorio”, argumentó.



De igual forma, se refirió a las posiciones que buscan para el segundo semestre: Un lateral izquierdo, extremo y delantero, de los cuales dos están en Colombia. Al mismo tiempo, agregó que todavía no hay lista de jugadores que no seguirán.



Finalmente, dijo que la última vez que habló con Juan Carlos Osorio fue el viernes, pero “estamos compitiendo contra una oferta muy grande, esos árabes tienen la plata arrumada, hoy son dueños del PSG, el Manchester…”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces