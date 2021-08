Alcaldía confirmó medidas para retorno del público en América - Caldas

La Comisión Distrital de Fútbol de Cali, en la que aparte de los equipos profesionales componen las secretarías de Deporte y Recreación, Salud, Movilidad, Gestión del Riesgo y Seguridad y Justicia, se reunió este miércoles en el Estadio Pascual Guerrero para confirmar las medidas que se tomarán en la logística del partido de este sábado (3:00 p.m.) entre América de Cali y Once Caldas, por la cuarta fecha de la Liga Betplay II-2021.



Lo ocurrido en Bogotá obligó a que este miércoles se realice en Cali un Consejo de Seguridad para evitar que acá puedan replicarse los hechos ocurridos durante el compromiso entre Santa Fe y Nacional.



Debido a que la tribuna Oriental no va a ser habilitada, solo podrán entrar 6.700 personas, que deben ser mayores de 12 años, excepto en Sur, donde el requisito es tener mínimo 14 años de edad.



La seguridad estará a cargo de 500 policías y habrá un puesto de mando unificado móvil en la parte exterior del escenario.



No habrá ingreso a barras del Once Caldas y el partido será monitoreado con drones.



Según el alcalde Jorge Iván Ospina, se adelantan unos procesos a implementar este sábado: "Lo que ocurrió en Bogotá nos preocupa mucho, porque no es un hecho aislado y se podría repetir en nuestra ciudad".



Por su parte, la secretaria de Salud municipal, Millerlandy Torres, se refirió a los protocolos: "Estamos trabajando tres momentos, medidas sanitarias con las que hay que garantizar necesidades básicas. Medidas específicas sobre la cantidad de aficionados que van a ingresar. Ocupación UCI en el Valle está en el 80%. Si son mayores de 25 se pedirá vacunación al menos con la primera dosis".



El Alcalde informó que los carnets de vacunación serán verificados con el sistema de datos y quien sea descubierto con uno falsificado deberá responder ante la Fiscalía por falsedad en documento y atentar contra la demás población.



Para quienes no cuenten con la vacuna, se exigirá la prueba de antígeno, tomada con al menos 72 horas antes del encuentro futbolístico.



El uso permanente del tapabocas es obligatorio y se habilitará lavado de manos a quienes ingresen. La sugerencia es que quienes tengan fiebre o síntomas de gripa se queden en casa.



En los alrededores del escenario se harán pruebas de covid-19 gratuitas para mayores de 15 años y se tomarán muestras aleatorias entre los asistentes.



Carlos Diago, secretario de Deporte y Recreación, confirmó que "la boletería será virtual, el ingreso del público será desde las 12:00 del mediodía. Las ventas serán manejadas directamente por América, solo se expenderá agua y gaseosa".



Jorge Iván Ospina confirmó que este miércoles está citado a una Comisión Nacional de Fútbol, que podría ser para analizar los hechos sucedidos en El Campín en el juego Santa Fe vs. Nacional y tal vez tomar decisiones a futuro.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces