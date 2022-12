¿Se va Adrián Ramos? En suspenso la renovación del capitán de América

El 2022 de América de Cali mostró una cara bastante irregular, no solo con el mando de Juan Carlos Osorio, sino con Alexandre Guimaraes, donde no encontraron un camino para disputar alguna de las estrellas.



Con ese panorama, los diablos rojos no tendrán participación internacional. Libertadores y Sudamericana serán ajenas a la institución. En medio del caos, un jugador siempre respondió. Es el caso de Adrián Ramos.



El capitán del club estuvo en cancha en 41 partidos por Liga, aportando 11 anotaciones en todo el año. Su influencia en la cancha es innegable. Ahora, con el proyecto del 2023, se espera que número 20 continúe.



Sin embargo, no hay respuesta de una de las dos partes, para que se mantenga la relación. De acuerdo a información de Julián Capera “América de Cali presentó hace tres semanas propuesta para extender el vínculo contractual. Todavía no hay respuesta”.