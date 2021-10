Larry Angulo siente que en América hay una mejoría en juego colectivo

Aunque no es un partido definitivo, teniendo en cuenta que aún quedan 21 puntos en juego, nadie quiere perder un clásico. La edición 294 del ‘derbi’ vallecaucano se disputará este sábado en el Pascual Guerrero 294 y tanto en América como en el Deportivo Cali lo toman como una oportunidad de meterse a los ocho o por lo menos no alejarse mucho de la opción.



Los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2021 solo tiene clasificado hasta el momento a Nacional, pero los dos equipos vallecaucanos no quieren perderse la fiesta final.

En el escarlata, el volante Larry Angulo espera recuperar el protagonismo que tuvo ante el Huila, rival al que derrotaron con un golazo suyo. El jugador, en diálogo con ‘Zona Libre de Humo’, afirmó sobre el partido del sábado venidero que “estamos preparando el clásico con mucha tranquilidad, nos estamos preparando de la manera que se debe para afrontar el juego y salir a ganar. Hemos notado que hay una mejora en cuanto al juego, aunque no ha sido todo el tiempo, pero seguimos trabajando fuerte para lograr los resultados”.



También se refirió a las reacciones de los aficionados en algunos partidos, cuando los resultados no se han dado: “Sabemos que la gente sale molesta del estadio porque ven que no se da un buen juego”.



En cuanto a la forma en que han interpretado la idea futbolística del entrenador risaraldense, manifestó que “el ‘profe’ da las indicaciones concretas y esto es un proceso, se juega bien, se juega mal, se gana, se empata y lo estamos llevando. Hay conmigo jugadores que entienden más las indicaciones del ‘profe’. Él siempre nos pregunta cómo nos sentimos, nos explica cómo se debe jugar. Vamos en el proceso, vamos mejorando”.



De igual forma, explicó cuál es la forma de ahogar al rival en su propio campo: “Al ‘profe’ le gusta que se presione siempre arriba y a partir de ese diálogo se ha venido mejorando”.



Finalmente, respondió a cómo tomaron la agresión entre dos de sus compañeros en el compromiso ante Millonarios en El Campín: “Tanto Ureña como Mosquera le ofrecieron disculpas al grupo, pero en el grupo siempre hay alegría, solo fue la calentura del partido”.



América fue eliminado por Cali en los cuartos de final de la Copa BetPlay y ahora tendrá la revancha por Liga, en un clásico que si termina empatado los mantendrá por fuera de los ocho.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarcés