‘Tenemos que trabajar, creamos y no podemos terminar’: Juan Cruz Real

América de Cali consiguió este domingo su primer triunfo (1-0) como local en la Liga BetPlay I-2021, con lo que llegó a dos consecutivos y 15 puntos, que lo dejan a 2 de Medellín (octavo), Junior (séptimo) y a 3 de Nacional (quinto).

Es innegable que sumar de a tres siempre será importante para acercarse a los objetivos, más allá de que todavía hay detalles por pulir como la definición. Eso es precisamente lo que resaltó el técnico Juan Cruz Real, quien al término del compromiso con Pereira afirmó que “me voy conforme porque veo a los jugadores muy comprometidos con la idea que tenemos de poder seguir cada día más competitivos, hoy creo que en líneas generales tuvimos control del partido permanentemente, el equipo se supo reponer, no es la primera vez, el año pasado cuando tuvimos un resultado adverso acá en las finales y pudimos revertir, nos pasó en Pasto, con Boyacá Chicó y nos empató, este equipo ya ha dado muchas muestras de fortaleza, el partido con Nacional que íbamos perdiendo y sobre la hora lo empatamos, ha dado muchas muestras de fortaleza. Es algo que le tengo que adjudicar, sobre todo el primer gol hay una entrega de nueva interpretación de la International Board que dice que si hay una mano accidental y después un compañero hace gol, el gol es válido, a Carrascal le pega la pelota en el cuello cuando se da vuelta le pega en la mano, pero es accidental, y eso es lo que dice la International Board, no nosotros”.



Sobre lo que para él fue el aspecto más importante frente al cuadro matecaña, agregó que “mis jugadores se supieron reponer, era importantísimo ganar, no sé la jugada del penal, posiblemente fue, pero me parece que hubiese sido muy injusto si Pereira empataba al final, creo que tuvo dos o tres remates, pero en líneas generales nosotros tuvimos control de juego, creamos muchas jugadas, tenemos que seguir trabajando el tema de la eficacia, porque creamos mucho y no podemos terminar, pero gracias a Dios y un esfuerzo grande de los jugadores pudimos ganar el segundo partido en línea y eso nos pone contentos”.



Acerca de las diversas llegadas de Pereira y por qué Joel Graterol salió figura, deteniendo incluso un penalti a los 40 minutos del complemento, respondió herméticamente “Vimos otro partido, no estoy de acuerdo con eso”.



De igual forma, fue en claro en que en ataque falta finalizar mejor las opciones generadas: “Tuvimos muchas ocasiones, tenemos que seguir trabajando en la eficacia, porque si creamos situaciones y no las podemos finalizar, eso te lleva a que después en una jugada aislada puedas sufrir. Tenemos que trabajar para lograr esa eficacia y tener más tranquilidad en estos partidos donde fuimos grandes dominadores”.



Sobre si el segundo triunfo en línea será el despegue definitivo del campeón colombiano, sostuvo que “nosotros gracias a Dios en 10 partidos hemos perdido uno solo, es verdad que hemos empatado mucho, y es este nuestro tercer partido ganado, ganar dos partidos seguidos nos da confianza, sobre todo porque de local nos había costado, habíamos merecido más de lo que habíamos logrado, por lo que habíamos hecho en partidos anteriores, en los que hubo momentos en que jugamos bien, pero si hubiésemos tenido eficacia hoy tendríamos 3 o 4 puntos más. Obviamente que todos los partidos nos ayudan, nos dan confianza; pero tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir trabajando para lograr el objetivo de la clasificación”.



En cuanto a que lo fue la reacción del Pereira en los últimos minutos, aseveró que “creo que juega mucho lo psicológico, cuando un equipo es superior a otro, como nos tocó hoy y llegar tantas veces no poder terminar bien las jugadas, que nos falte un pase o una buena determinación, tener dos situaciones de gol que fueron anuladas, venir de no poder ganar varios partidos, indudablemente que el equipo se pone ansioso al final, sobre todo cuando el partido está 1-0, pasa por allí, tener miedo que en alguna jugada aislada nos pudieran empatar”. Creo que pasó más por lo psicológico que por el rendimiento, porque creo que salvo en los últimos minutos, y en el penal y que Pereira se fue con todo arriba, creo que nosotros hoy tendríamos que haber ganado con mayor tranquilidad”.



Finalmente, se refirió al clásico del próximo jueves: “Nosotros estamos pensando en el partido a partido, sabemos que vamos a tener un juego complejo, pero lo vamos a enfrentar con las mismas ganas y los mismos deseos de siempre, intentarlo ganar, sabemos que es el clásico regional, con mucha humildad, respetando al rival por la campaña que viene haciendo, pero nosotros estamos pensando en hacer una muy buena presentación y ganarlo”.



Entre tanto, Díber Cambindo señaló: “Contento por la posibilidad que tengo otra vez de estar en el terreno de juego, gracias a Dios me encuentro bien, espero seguir haciendo el mismo trabajo y estar apto para el próximo partido, que va ser muy difícil, el clásico. Contento por el triunfo, lo necesitábamos”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces