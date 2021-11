Otra vez: Osorio reveló la razón de la exclusión de Gustavo Torres

Desde el momento en que se conoció el nombre de Gustavo Torres como candidato para venir al América de Cali, inmediatamente salieron a flote las situaciones extra futbolísticas que lo han acompañado en otros equipos y que han obligado a cambiar de club.



En la fecha pasada llamó la atención que no estuviera frente a Alianza Petrolera, pero fue el mismo Juan Carlos Osorio quien lo aclaró en rueda de prensa, añadiendo que tampoco hará parte de la plantilla ante Equidad este sábado en Bogotá: “Gustavo Torres cometió un acto de indisciplina y yo decidí por la salud del grupo apartarlo de la convocatoria del partido anterior y este que tenemos”.

Acerca de las situaciones extra futbolísticas en que algunas veces incurren los jugadores colombianos, dijo que “a mí corresponde hablar de los nuestros, aquí hay normas muy claras, normas de comportamiento, normas de convivencia, que se tienen que seguir sí o sí, y el que no se debe y tiene que adaptar, adherir a las consecuencias, aquí tratamos de ser primero que todo muy respetuoso con todos nuestros jugadores, estamos para servirles, para darles el mejor escenario posible de trabajo y cuando alguno incurre en algún evento como el de Gustavo tomamos decisiones drásticas –entre comillas– y son las mismas para todos. Sobre lo que ocurre en otros equipos del fútbol colombianos, no me corresponde a mí”.



Sobre si lo que puede estar ocurriendo con la cantidad de lesionados de América en este semestre tiene algo que ver con la falta del cuidado personal, afirmó: “Hemos manifestado en diferentes ruedas de prensa que tenemos una raza privilegiada, tenemos atletas de alto rendimiento, el grave problema es que muy pocos cumplen con los cinco requisitos indispensables para alcanzar ese potencial y uno es entrenarse al 100%, eso depende de nosotros, del diseño de las sesiones, de nuestra metodología de trabajo, de esas situaciones simuladoras preferenciales de las que habla el señor Seirulo y de las que habla Osorio sobre las situaciones reales de juego, que al final son las mismas.



Dos, la nutrición, eso depende directamente del jugador, porque en este momento solamente estamos en la capacidad de darles una comida o un refrigerio a los jugadores; las demás tres, cuatro comidas que le corresponden en el día dependen única y exclusivamente de ellos. Tercero, el descanso, si tienen o no un colchón ortopédico que garantice ese descanso: Cuarto, la recuperación de sesión a descanso, y la última, la parte mental, nos gustaría mucho contar con un entrenador mental, por ahora el que queremos y hemos contactado está ligado a un equipo del fútbol profesional colombiano y así es imposible traerlo. Creemos que pocos jugadores consideran y le dan el 100% a esos cinco factores que son los más determinantes para un buen atleta y en este caso un buen jugador de fútbol estar rindiendo a su 100%”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces