Osorio se reunió con formadores para socializar su proyecto en América

Desde que llegó para hacerse cargo de la dirección técnica de América de Cali, Juan Carlos Osorio dejó claro que les dará relevancia a quienes hacen parte de la formación en las divisiones menores del club.



Este domingo, el entrenador risaraldense tuvo la primera reunión en Cascajal con el grueso de ellos y con miembros del equipo femenino, anunciándoles cómo se hará el trabajo que permita que los jóvenes futbolistas puedan interactuar con el plantel profesional.



De hecho, una de sus solicitudes a los directivos fue construir una tercera cancha para poder observar constantemente a los muchachos de las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20, como también poder realizar partidos de fogueo con el grupo profesional.

Osorio recientemente en su primera rueda de prensa indicó que va a propender por la formación de quienes están encargados de las categorías de base, como un factor importante en el proyecto que inició hace 11 días con el cuadro escarlata.



“Hoy en día lo más importante, y hablo a título propio, es educar a nuestros educadores y formar a nuestros formadores. Creemos que en el aspecto de formar jugadores, sin ser petulantes, creemos que podemos aportarle al fútbol colombiano en ese aspecto”, manifestó el entrenador en su primer contacto con los medios.



Por eso se puede explicar lo que tiene proyectado en la sede de entrenamiento: “Creemos que una de las maneras es trayendo los jóvenes a trabajar con jugadores del primer equipo y eso se logra con canchas. Lo otro, en la parte atlética, para complementar en la intensidad, hay que mejorar en la parte del jugador desde un punto de vista individual y allí se necesita un centro de alto rendimiento. Al igual que lo hemos logrado en otros procesos anteriores, trataremos de convencer a los que toman las decisiones acá, a los que deciden dónde se debe invertir, que la inversión principal en cualquier proceso está en la educación-formación de los jóvenes, como en todas las áreas de la vida, que si educamos mejor y podemos formar mejor a nuestros jugadores, no solamente no solamente vamos a tener mejores futbolistas sino mejores seres humanos y al final eso ojalá que produzca un mejor país”.



De igual manera, considera que quienes orientan a los jóvenes deben tener mejor remuneración: “Creo que tanto los educadores como los formadores deberían ganar mejor, ser remunerados económicamente mucho mejor para que encuentren en su trabajo esa pasión de hacerlo de la mejor manera y que puedan tener una muy buena vida y que se puedan educar y formar ellos mismos para poder educar y formar a nuestros jugadores jóvenes”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces