América de Cali también se inmunizó contra la covid-19 en el Pascual

En el Estadio Pascual Guerrero, el principal megacentro de vacunación en Cali, se está jugando uno de los partidos más importantes… ¡Por la vida! Así como los jugadores del Deportivo Cali lo hicieron el lunes, las plantillas masculina y femenina de América recibieron este martes la vacuna contra la covid-19.



La estrategia, liderada por la Alcaldía de Cali con sus secretarías de Deporte y Salud, es una de las apuestas para garantizar un regreso de público al estadio de una manera biosegura y responsable con la situación actual de pandemia.



El experimentado Adrián Ramos y la guardameta Katherine Tapia encabezaron los grupos que cumplidamente acogieron la invitación de la Alcaldía Municipal.

“Sin duda este es un mensaje que envían los equipos de fútbol a todos los ciudadanos y a la hinchada, de que vengan y se vacunen para que tengamos un fútbol bioseguro, en paz, y así podamos disminuir los riesgos de la covid. Para el próximo partido que se jugará aquí en el Pascual tendremos un aforo de 8.000 espectadores que tengan el esquema de vacunación completo y la venta de boletería se hará de manera virtual. Este piloto es un acto de responsabilidad y en las manos de todos está que podamos seguir aumentando el aforo y volver a espacios seguros como la fiesta del fútbol”, manifestó Carlos Diago, secretario del Deporte y la Recreación.



Como se sabe, el Comité Local de Fútbol autorizó el ingreso de 8.000 aficionados para el partido del sábado 7 de agosto (3:00 p.m.) ante Once Caldas y los escarlatas están enviándoles un mensaje claro de que deben estar inmunizados. La primera condición para entrar es que estén vacunados con su esquema completo o que tengan una prueba negativa no mayor a 72 horas.



“Los deportistas se ponen de ejemplo con el mensaje de que primero es la vida y ponen la vacunación por encima de cualquier otra actividad. Cali viene poniendo el ejemplo con la vacunación, la Secretaría de Salud muestra en sus informes que una gran cantidad de pacientes que llegan a UCI no están vacunados, así que invitamos a toda la familia a que se vacunen para poder regresar a las actividades cotidianas, como el fútbol”, afirmó Joan Osorio, subsecretario de Fomento.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces