‘Entre más tiempo pasa más confundido lo veo’: duro dardo a Osorio

Este lunes, América de Cali quedó eliminado de la Liga BetPlay 2021-II luego de caer en casa (0-1) frente al Deportes Tolima. El conjunto escarlata no tiene posibilidades matemáticas de acceder a la gran final.



Así las cosas, la desilusión de hinchas y un sector de la prensa con el proceso Juan Carlos Osorio es gigante. Justamente al respecto, una figura del cuadro vallecaucano apuntó contra el estratega.

En el programa ‘Balón Dividido’ de ESPN, Jorge Bermúdez aseguró que Osorio “no cumplió las expectativas”, teniendo en cuenta su excelente prontuario, y confesó ver al DT algo “perdido”.



“Se le exigió ser campeón... el profesor Osorio no cumplió con las expectativas, no las aprobó. Pero además del tema resultado, me quedo más intranquilo porque cada vez veo más confundido al equipo”, dijo el exfutbolista.



Sobre esto último se sinceró por completo: “no veo un equipo convincente, veo un equipo que gana a los tumbos y así con América no va a caminar... entre más tiempo pasa más confundido lo veo”.



El ‘Patrón’ pidió excusas por “ser tan sincero”, pero en su opinión el funcionamiento del equipo y las decisiones del técnico generan “insatisfacción y una amargura tremenda”. Y reiteró, “es un equipo que no llena las expectativas”.