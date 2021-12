Se despachó: durísima critica de Osorio contra la hinchada del América

América de Cali quedó eliminado en el cuadrangular B de la Liga Betplay II-2021 al perder 0-1 este lunes en partido aplazado frente al Deportes Tolima en el Pascual Guerrero, en la quinta fecha de la llave, en la cual el elenco ‘vinotinto y oro’ quedó con la gran opción de ser finalista.



Juan Carlos Osorio, técnico rojo, al final del partido se escudó en otros aspectos, incluso tocando a la Selección Colombia, antes que analizar las deficiencias de su equipo frente a un Tolima que suficientemente ha dado muestras de su fortaleza defensiva.

Al final del encuentro señaló que “hoy es un día muy especial para el fútbol colombiano, me tomaré el atrevimiento de hablar de tres cosas fundamentales el día de hoy. He escuchado a muchas personas vinculadas al fútbol justificando la violencia en las canchas del fútbol colombiano y comparándolo supuestamente con lo que son los ‘hooligans’. Ayer y en el juego anterior nos demoramos más de 30 minutos llegando al campo, hoy llegamos directamente. Me parece que hoy fue una gran enseñanza para nuestro fútbol, el tema de las canchas tiene que ser terminado, este es nuestro deporte nacional, a nuestros partidos de fútbol tienen que ir primordialmente nuestra niñez y las familias, y no podemos permitir que por unos cuantos inadaptados-violentos-vándalos, no podamos disfrutar de nuestro fútbol”.



El entrenador escarlata agregó que “nuestra hinchada se preocupa más por herir, criticar, insultar, a nuestros jugadores, que por apoyarlos. Por qué no jugar a las 11 de la mañana, lo hacen las grandes potencias, a los jugadores y equipo hay que apoyarlos y brindarles todo durante 90 minutos y cuando termine, ahí sí, todos insultos, las críticas, quejas, especialmente contra mí, serán bien recibidas. Hoy, aparte de los más ya reconocidos y bien reconocidos insultos de nuestra hinchada hacía mí, quedó claramente demostrado que nuestra hinchada se preocupa más por herir, criticar, insultar a nuestros jugadores que por apoyarlos. Me parece que el equipo jugó con pasión y con orgullo, y en el trámite superior del juego fue superior al rival y eso se tiene que apreciar”.



Osorio añadió que “hay una tendencia muy marcada en nuestro fútbol a pensar que el rival es un desgraciado, se utilizan términos peyorativos, insultos, frases malintencionadas, los invito a entender el juego desde otro punto de vista, y es que el rival es un facilitador, sea el que sea, le va a facilitar a uno el espacio y el tiempo”.



Sobre el partido como tal, señaló que “hoy el rival nos facilitaba el espacio por delante de ellos, y de dos interiores llegadores, Sierra y Angulo, y que los dos delanteros, Deinner y Adrián dejaran libre la zona 14, creo que si analizamos las estadísticas del partido, 62% de posesión para nosotros y 38% para el rival, está claramente demostrado que nuestro plan de juego dio resultado, nosotros tuvimos 15 remates y ellos 9, ellos de 9 tuvieron dos remates a puerta. No me quiero meter en el tema de nuestra querida y adorada Selección, porque no es un tema que nos compete, pero creo que es el mejor ejemplo a dar cuando nosotros, como lo ocurrido ante Paraguay, es un juego muy parecido al de hoy”.



Al mismo tiempo expresó que “creo que es el momento de pedirle al fútbol colombiano que consideremos otras ideas de juego, porque no depende de uno, depende del rival, de donde el rival quiera, incluso con jugadores limitados, darle el espacio a uno. Conclusión, en Colombia jugamos a las transiciones de defensa a ataque y cualquier rival le puede hacer daño a cualquier equipo, porque todos tenemos jugadores de fibra 2B, jugadores explosivos y jugadores que en campo abierto son determinantes, el grave problema de nuestro querido fútbol colombiano es que cuando nos toca enfrentar a un rival que por decisión de ellos, o por la nuestra, o por la combinación de las dos, se repliega y hay que encontrar esos espacios intersectoriales, no tenemos ni la eficiencia ni la eficacia para hacerle daño al rival, que son 5: media distancia, pelota recta, acciones combinativas, juego de banda y duelos”.



Finalmente, sostuvo que hay que cambiar la manera de jugar en Colombia: “hoy estamos tristes y nos vamos eliminados, pero estoy muy orgulloso de mi equipo y de mis jugadores, porque jugando contra un rival que se ha caracterizado por siempre de jugar de la misma manera, y aplaudo y los respeto porque le ha dado buenos resultados a nivel local, porque a nivel internacional, y allí les va a todos, cuando nos toca proponer, ya sea a nivel de club o a nivel nacional, no tenemos los argumentos y la idea futbolística para penetrar a un rival replegado intensamente y masivamente, con cantidad de efectivos detrás de la pelota. Que nosotros hoy hayamos encontrado las formas-maneras de replegar aún más un rival que decidió jugar así me hace pensar a mí que mínimo en Colombia deberíamos considerar otras maneras de jugar, no que sean las mías, sino las necesarias para poder enfrentar otras maneras de juego, y este es el momento de arrancar a mejorar y valorar a quienes juegan a otra idea, porque no podemos seguir jugando a transiciones de defensa-ataque”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces