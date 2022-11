Guimaraes: 'tenemos que pasar página para preparar el próximo partido'

América de Cali perdió de visitante 2-0 contra Águilas Doradas en la primera jornada del grupo B de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Dimayor II-2022, en el estadio Alberto Grisales de Rionegro. Tras el compromiso el técnico Alexandre Guimaraes, analizó lo realizado por su equipo.



“En el primer tiempo nosotros nunca pudimos encontrar una fluidez en el juego, el rival aprovechó bien esta situación, para complicarnos más en la transición de ellos hacia el ataque y después, tuvimos que hacer todos los cambios pertinentes para el segundo tiempo. Mejoramos, pero ahora es algo que tengo que hablar con los jugadores, para que el martes estemos ya totalmente repuestos de esta caída”.

“Creo que en la segunda parte tratamos de tener una profundidad diferente, juntando primero a Adrián Ramos con Daniel Hernández, después entraron Deiner y Iago. De nuestra manera intentamos, pero nunca con tanta claridad. Fue un primer tiempo dónde no nos encontramos y tenemos que pasar la página para preparar el partido contra el DIM”, complementó el estratega.



Sobre la baja participación de los extremos, dijo que “creo que cuando llevamos a la pelotas a esas zonas, no podíamos tener continuidad ofensiva, porque la perdíamos muy fácil. Las veces que nosotros hablamos para incursionar y hacer algunos movimientos, en el primer tiempo encontramos a los jugadores ahí, pero la para la puntada final no pudimos ser certeros”.



Verán cómo será la recuperación del grupo: “tenemos que ver cuáles jugadores tenemos disponibles, porque tenemos una situación que resolver, Vera tiene la quinta amarilla hoy. Cómo está la situación de Carlos Sierra, que pidió el cambio y ver la recuperación de ellos. Nos han tocado las últimas dos canchas muy pesadas, en muy mal estado y nosotros estamos jugando con la cuerda muy estirada”.



Saben que tiene que recuperar puntos por el tema de los torneos internacionales: “hemos hablado de la situación de la reclasificación, que tenemos que puntuar también para ese tema, y ahora debemos que recuperar a los jugadores, vuelvo a insistir. Ver quiénes están aptos dentro del plantel que hay, e ir a una batalla que el martes será durísima en el Pascual, no será de otra”.





