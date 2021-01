Otro lío por falta de pagos: Envigado demandó al América de Cali

Lo que se había manejado como un rumor, se convirtió este jueves en realidad: Envigado demandó al América de Cali ante la Dimayor por pagos incumplidos en los meses de junio y diciembre por el 50% de la transferencia del lateral derecho Cristian Arrieta.



Así lo confirmó el presidente del equipo naranja, Ramiro Ruiz, en conversación con el programa ‘Deportes sin Tapujos’ en Cali: “Lastimosamente no hemos podido llegar a un acuerdo, en días pasados, por dificultades de que faltaba un miembro de la Comisión del Estatuto del Jugador de la Dimayor, que renunció, la semana pasada fue admitida la demanda por parte de Envigado en contra del América de Cali en virtud del impago de los derechos de transferencia de Cristian Arrieta”.



El directivo explicó que “es la venta de los derechos federativos del jugador, manteniendo Envigado el 50% de los derechos económicos, lastimosamente por estas situaciones que suceden en los clubes América no cumplió con los pagos, era uno en junio y otro en diciembre, tuvimos varias reuniones pero no colmaron las expectativas de lo que pretendía Envigado, es muy simple, demanda por impago de una transferencia que está determinada, Arrieta lleva un año jugando con América, siendo figura, es un tema muy fácil, más que argumentos está el convenio firmado de transferencia definitiva”.



Concluyó que “la Comisión del Estatuto del Jugador de la Dimayor, siempre respetando los procesos, son los procedimientos que se siguen, no había dado ninguna declaración porque es mi deber como administrador respetar los procesos, hoy salgo y lo expreso dado que ya fue admitida la demanda y va en camino el proceso”.



En cuanto a las consecuencias que podrían venirse, el presidente de Envigado aclaró que “como sabemos, lo que hemos vivido con varios jugadores, la demanda no puede estar por encima del derecho fundamental al trabajo, para Fifa prima el derecho al trabajo y jamás la demanda jamás pretende parar o limitar los derechos que tiene en este caso Cristian Arrieta para ejercer su profesión, la demanda específicamente es a nivel institucional en la que Envigado solo solicita el pago de lo convenido más las costes procesales y los intereses causados a la fecha en que se vaya a hacer el pago”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces