América de Cali, con la misión de vencer a Santa Fe en El Campín

Dicen que los grandes hombres se conocen en los momentos difíciles. A eso se aferra América de Cali este domingo (6:05 p.m.) en su visita a Independiente Santa Fe, después de empatar 0-0 con Patriotas en el Pascual Guerrero.



Difícil que Juan Carlos Osorio cambie de pensamiento respecto a la rotación, pero es necesario que encuentre un patrón de juego con el que su equipo ponga condiciones, como lo profesa él con su idea constante de buscar el arco rival.



Aunque se mantiene en el grupo de los ocho con 10 puntos, América de Cali no atraviesa un buen momento futbolístico, además de que el técnico Juan Carlos Osorio sigue fiel a su filosofía de mover constantemente su formación titular, en la que el único confirmado será el arquero Diego Novoa ante el llamado de Joel Graterol a la convocatoria de la Selección Venezuela para las jornadas de Clasificatorias al Mundial de Catar 2022.



Junior, Tolima, Cali, Medellín, Águilas Doradas y Pereira vienen atrás y pugnan por esa casilla, por lo que una derrota de los rojos podría dejarlos por fuera este fin de semana o al concluir la séptima fecha de la Liga BetPlay II-2021.



En el plantel se cuentan las bajas del lateral izquierdo Héctor Quiñones y el volante Daniel Hernández, extremo Joao Rodríguez, quienes se encuentran en Departamento Médico por lesiones musculares, en tanto que Larry Angulo aún no ha podido debutar también por estar cumpliendo su readaptación deportiva.



Jugar en El Campín ha sido una buena experiencia para los ‘diablos’ en los últimos años, aunque ahora están condicionados a mejorar su funcionamiento colectivo. En la parte posterior dejan muchas dudas y completó 280 minutos, contando el tiempo de adición, que no marca gol, evidenciando serios problemas de generación que coinciden con la falta de un creativo clásico como Daniel Hernández.



Deinner Quiñones, Jeison Lucumí y Adrián Ramos serían los hombres encargados de llevar el peso ofensivo, pensando en tener una buena producción en la zaga cardenal.



Al frente tendrá un adversario que también quiere levantarse y empezar su recuperación en firme para no quedarse tan pronto del tren de los candidatos a la siguiente ronda.



Alineación probable

América de Cali: Diego Novoa; Cristian Arrieta, Jhon Palacios, Jorge Segura, Pablo Ortiz; Kevin Andrade, Rodrigo Ureña, Carlos Sierra, Deinner Quiñones, Jeison Lucumí; Adrián Ramos.

D. T.: Juan Carlos Osorio.



Estadio: El Campín.



Hora: 6:05 p.m.



TV: Win Sports +.



Árbitro: Diego Escalante (Antioquia).



Asistentes: John León (Caldas) y Diego Flechas (Boyacá).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces