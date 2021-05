Piénsenlo bien: 'Cuando Osorio rote, reciba 3 goles ¿Tulio soportará?'

Se dice hace semanas pero, ahora sí, parece que el nombramiento de Juan Carlos Osorio como entrenador de América de Cali es un hecho y está a horas del anuncio oficial.

La discusión estaría ahora en pequeños detalles del contrato y la exigencia del DT de tener al menos tres jugadores de renombre para reforzar al equipo... eso que antes era imposible, ahora parece cuestión de un par de llamadas.



Lo cierto es que, cuando se de el acuerdo, habría un posible choque de personalidades que debería tenerse en cuenta antes de las firmas y los posibles problemas entre Osorio y el dueño del club, Tulio Gómez.



Es lo que advirtió el exfutbolista y hoy comentarista de ESPN, Jorge Bermúdez: “lo que tengo mis dudas es en sí se aguantará don Tulio Gómez lo que implica llevar a Juan Carlos Osorio, porque eso no es solamente llevar un nombre, sino que también todo lo que se vendrá encima”, dijo en el programa Zona Libre de Humo.



"Cuando empiece a rotar, a cambiar los jugadores, a cambiar las nóminas, cuando empiece a atacar y el equipo reciba dos o tres goles, otros tres en otro, entonces no sé si Tulio Gómez tendrá el fuelle para soportar todo eso. Tampoco sé si Juan Carlos Osorio hará la misma de siempre: irse y dejar las cosas a mitad de camino, esa es la realidad”, agregó.



¡Alerta encendida! Bermúdez no dejó títere con cabeza en su crítica, eso es un hecho, pero terminó por ilusionarse con un entrenador de comprobado conocimiento y experiencia: "estoy convencido que Osorio es un tipo para armar un proyecto grande, un proyecto ganador, para armar un proyecto con bases sólidas y con estructura. Tiene el conocimiento y la capacidad. Si todo eso se presta, América va a ser un gran equipo del continente”, finalizó.