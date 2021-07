'Me quedo con sensaciones muy positivas': Osorio tras victoria en Liga

América de Cali se mantiene líder de la Liga BetPlay II-2021 tras vencer 1-3 este sábado como visitante a Águilas Doradas en la segunda fecha, gracias a actuaciones destacadas en la que Gustavo Torres anotó dos goles en su debut y Deinner Quiñones el otro, además de ser clave para desequilibrar a la defensa local.

El técnico Juan Carlos Osorio evidenció su alegría en la rueda de prensa, pese a que también aceptó que faltan por pulir algunos aspectos: “Satisfechos con el rendimiento del equipo, indiscutiblemente que tenemos cosas en qué mejorar, seguramente que con el tiempo lo vamos a hacer, pero me quedo con sensaciones muy positivas, la de Gustavo (Torres), ya lo he manifestado muchas veces, en mi opinión, excelente jugador de fútbol, con todo el potencial para ser jugador de Selección, tomamos una decisión con él, estamos muy contentos de que esté con nosotros, creemos que va a contribuir mucho al proyecto deportivo nuestro”.



Agregó que “otros jugadores para destacar, el caso de Jhon Palacio, que llegó de Leones, de segunda división, ya segundo partido con el equipo y teniendo un alto nivel; Jorge Segura, con la claridad que tiene para el primer pase y las entradas al tercio medio, la verdad me quedo con buenas sensaciones del equipo, pero obviamente que lo más importantes es que hay un gran potencial de que podemos llegar a un nivel muy alto con este equipo”.



Sin apartarse del tema, añadió que “participaron hoy del juego, fueron muy influyentes, Gustavo no solamente en el juego, en el resultado; Deinner en el juego, estamos muy satisfechos con ellos y creo que estamos construyendo un muy buen equipo, y que a futuro vamos a poder competir de igual a igual con cualquier club de Suramérica”.



De igual forma, se refirió a las dificultades que experimentó cuando Águilas fue a buscar el descuento: “estamos en la tarea y en el ejercicio de darle posibilidades y probabilidades a diferentes combinaciones, a diferentes complementariedades, y en la medida que lo vamos haciendo vamos reconociendo y aprendiendo todo lo que nos puede dar. Hoy Adrián (Ramos) jugando detrás de Gustavo, muy inteligente, defendiendo bien; Gustavo, como lo mostró hoy, letal en el último tercio. La ilusión es de seguir mejorando y cada vez tener un mejor equipo para que nos represente dignamente no solo a nivel local sino internacional”.



En cuanto a si el equipo llegó rápido a lo que quiere y si se puede lograr más, señaló que “creo que esto es fútbol profesional y hay momentos en que hay que aguantar el juego, hay que defenderse, cuando nos tocó lo sufrimos entre todos, y cada uno aportó su 100% para resolver lo que teníamos en ese momento al frente. Al final se impuso el equipo por su rendimiento individual en el micro y el funcionamiento y por el rendimiento en lo macro, creo que fue muy justo y estamos muy ilusionados en que vamos a crecer, a mejorar y que vamos a seguir en esa línea ascendente a lograr nuestro proyecto”.



Al mismo tiempo, el entrenador rojo transiciones “la idea nuestra es elaborar el juego, de conseguir secuencias largas de pases sobre todo en campo contrario, y cuando el rival encuentra el momento en el juego y nos ataca, como hoy, obviamente que contamos con jugadores muy eficaces en transiciones de defensa-ataque, caso concreto de Gustavo. Cuando el equipo mezcla esas dos posibilidades, fútbol elaborado y/o jugar a transiciones le genera al rival un gran cuestionamiento sobre el juego. Al final, esa es la gran ventaja que le llevamos a algunos”.



Sobre las falencias de su equipo, prefirió no hacer señalamientos: “Sería redundar sobre lo hablado, prefiero quedarme con las cosas positivas del grupo, con los grandes rendimientos individuales que tuvimos, con el funcionamiento colectivo. Obviamente que cosas por mejorar siempre habrá, las apuntaremos y las trabajaremos”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces