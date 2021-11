Osorio reconoce cuál ha sido su falla en el manejo de América de Cali

En momentos en que la situación de América de Cali en la tabla de la Liga BetPlay II-2021 no es la mejor, comprometido seriamente en su posibilidad de clasificar a los cuadrangulares, el técnico Juan Carlos Osorio ha empezado a cambiar su discurso, especialmente al aceptar la responsabilidad que le cabe desde la dirección táctica del equipo.



Este viernes, por primera vez, reconoció a quién le heredó la filosofía de la rotación, pero especialmente llamó la atención que acepta que en campeonatos cortos como el colombiano lo ideal es tener una formación base en los primeros 10 partidos para tratar de asegurarse en esa parte crucial.

Acerca de su principal error como entrenador durante este semestre que lleva en América, dijo que “sin entrar al debate, porque creo que va a generar muchas polémicas, si me hablan de una, diría que cuando aprendí el tema de las rotaciones con el señor Ferguson, él me estaba hablando de un torneo largo, de 40 fechas, y aquí hablamos de uno de 20 fechas, me parece un campeonato corto, la mitad, la mayor lección es que en las primeras 10 fechas hay que poner el mejor equipo posible, independientemente de los equipos que uno enfrente, y tratar de hacer la mayor cantidad posible de puntos y después darles la oportunidad a aquellos que uno piensa que debe consolidar, y no como anteriormente, irrespetando a cada rival pensaba y lo decidía por un análisis subjetivo con mi cuerpo técnico y asistente, en qué partido les podía dar la oportunidad a los que necesitaban participar”.



Acerca de si ya encontró el equipo base y las probables variantes para enfrentar a Equidad, sostuvo que “nos parece que el juego, la vida misma nos va dando diferentes oportunidades, recuerdo que 1º fechas atrás el tema de discusión era la ubicación de Kevin Andrade como volante central, igualmente que por qué jugaba Émerson Batalla, al igual que Kevin es un jugador muy importante para el equipo hoy en día. Nuestra responsabilidad es escuchar esas señales que te da el juego y la vida, por eso los jugadores que están pasando un buen momento hay que incluirlos en el once inicial. Lo que no ha acontecido en los últimos 5 o 6 partidos en las modificaciones y trataremos de utilizar a esos 18 jugadores que están más comprometidos con la institución y con el equipo”.



Sobre la forma en que se preparan para dejarse provocar de Equidad, dijo que “respetamos profundamente a Alexis y Carlos ‘Panelo’ Valencia, que conforman un gran cuerpo técnico, tienen un muy buen equipo, y creo que hemos la planificación normal de siempre, hemos visto los comportamientos que tienen y nos hemos preparado para controlarlos y ojalá sacarles ventajas con lo que pensamos nos puede dar muy buenos dividendos. Sobre el tema de la provocación, rendir al 100% y evitar la agresividad que podría convertirse en violencia”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces