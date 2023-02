Guimaraes: ‘El plantel está convencido de lo que le hacemos’

Este sábado, América de Cali volvió a ganar después de muchos años contra Independiente Medellín de visitante, consiguiendo el único tanto del triunfo, al minuto 90+2 con Luis Sánchez, por la fecha 5 de la liga.

Tras finalizar el partido, el técnico Alexandre Guimaraes, resaltó el importante resultado: “es un gane que hace muchísimos años, desde el 2009, que América no ganaba acá y para nosotros era importante, así como lo era ganar en Pasto después de tanto tiempo. Principalmente para la confianza de todo el plantel, que está convencido de lo que le estamos proponiendo”.



Valoró el trabajo de varios jugadores: “hoy tuvimos que suplir la ausencia de John García, y Velasco, que venía con bastante tiempo de no jugar, hizo un buen partido, interpretando si jugaba de tres o lateral como fue al final. Diego Novoa, hoy hizo un partidazo, entendió muy bien que esa es la situación del portero y nos dio seguridad. También quiero hacer mención a la gente que entró de cambio, porque siempre la idea de todos fue ir hacia el frente, buscar a Adrián, que tenía bastante de no jugar; Portilla que tenía bastante de la lesión y entraron todos muy bien”.



La sustitución de Luis Sánchez había sido algo planeado: “el cambio, lo habíamos practicado durante la semana, una variante de lo que habíamos estado haciendo en los partidos anteriores, retrasando un poco a hacer una especie de volante ocho y con eso darnos un poco más de salida de pelota, ante la posible presión del DIM. Creo que por su calidad, experiencia, compromiso entendió muy bien lo que nosotros queríamos”.



Se le preguntó por algunos jugadores que no iniciaron de titular, caso Ramos y Portilla: “nosotros sabíamos bien que con algunos jugadores, nosotros teníamos que llevarlos de a poco. Adrián tenía pocos minutos, también en ese mismo caso de Portilla; no podemos arriesgar a nadie. Darwin hoy también jugó con una ligera sobrecarga muscular. Tenemos que estar muy pendientes de que no se nos quiebre nadie, por eso, de ahí la dosificación”.



Destacó que el equipo ha sabido interpretar la idea del juego: “el compromiso de todo el grupo de jugadores, vuelvo a insistir, el equipo tuvo un apego al sistema o plan de juego, que tuvo varios sistemas sobre una idea madre, y de ahí, fue el gran detalle para que el equipo pudiera hacer, a mi modo de ver, un gran partido”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15