Gamero llenó de elogios a Cortés: ‘Hay que disfrutarlo'

Millonarios lleva puntaje Perfecto en el 2023. Dls partidos y dos victorias, para ir sumando, en medio de la cantidad de partidos aplazados que tienen los embajadores por factores deportivos y extra deportivos.



Alberto Gamero, técnico de los embajadores, destacó la labor de Cortés, elogiando su nivel. Además, le dio un reconocimiento a Daniel Giraldo y Pereira, por la labor que ambos realizaron en la mitad de la cancha.

Estas fueron las declaraciones de Gamero, luego del triunfo contra Jaguares.



Cierre del partido con el gol en contra: lo dominamos y no sufrimos. Es donde yo hago la pregunta, no se cierra algo cuando está abierto. Jaguares no nos estaba atando, un mal rechazo nos hacen el gol.



Nos costó abrir el marcador. Lo dije antes, era un equipo que iba a contragolpear y tener un bloque bajo. Intentamos de muchas formas y no se daba, con Óscar se dio en la recuperación. Teníamos el equipo de mitad de cancha en adelante.



Vargas y Llinás estaban para liberar y conducir, asumiendo esos riesgos. La jugada de Duarte me parece que estaba en fuera de lugar, era algo de riesgo.



Doblete de Óscar Cortés: el momento es bueno en lo personal y para nosotros igual. Es importante que esté con nosotros, con esa humildad. Estuvo 16 días con la selección y volvió a entrenar. Jugó y corrió, hizo cosas importantes y es disfrutarlo, darle tareas y enseñanzas, que crezca. Es bueno que le apunte al Mundial y que a nosotros nos ayude para lograr el título.



Situación de Daniel Cataño: está tranquilo, se tomó la mejor decisión de jugar el partido. Desafortunadamente hubo sanción para Cataño y Tolima. A no fue el que más me dolió, estuve allá y nunca quise que sucediera eso. Es un llamado para el fútbol colombiano, ir a divertirnos, es ser ese hincha sin importar el resultado.



A veces el hincha viene solo por el ganar, no siempre pasa. Que disfruten, es el objetivo. Para los equipos que les ha pasado eso, queda de tarea que nunca vuelva a ocurrir. Son actos que no se pueden ver, niños viendo esas escenas. Lo mejor fue programar el partido.



Viajeros a Quito: Bertel tiene una molestia en la rodilla, va desinflamando. Viajará y tendrá estos días para que se mejore. Larry tule falta una semana, Alba igual y Vega lo mismo. Uribe está entrando a hacer espacio reducido, pero no estará aún.



Luis Carlos esta semana le harán el diagnóstico especial, deben mirarlo y decidirán el camino con él, no viajará a Quito. Entran Silva y Cataño.