Guimaraes: ‘El equipo tuvo solvencia para buscar el resultado’

América de Cali consiguió un importante triunfo al derrotar 2-1 al Deportivo Pasto, por la fecha 3 del cuadrangular del grupo B de la Liga BetPlay Dimayor II-2022, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. Después de finalizar el compromiso, el técnico Alexandre Guimaraes analizó la mejora que tuvo el equipo.

“No cometimos errores. En los dos partidos anteriores los cometimos y fueron la causante de las derrotas. Hoy todo mundo se comprometió en el esfuerzo colectivo defensivo, por lo tanto el rival no tuvo las oportunidades de por lo menos llegar a nuestros últimos 20 metros o con opciones, exceptuando el empate de ellos. El equipo volvió a tener esa compactación y solvencia para poder buscar el resultado”.



Destacó la versatilidad que han tenido sus jugadores para ocupar posiciones diferentes: “nosotros hemos tenido que encontrar y proponerles soluciones de acuerdo a las ausencias que se han venido presentado, en algunas situaciones en la sobrepoblación de posiciones y las pocas posibilidades que tenemos por lesiones. A Vera lo había venido preparando para alguna oportunidad, entendiendo muy bien el puesto”.



Complementó: “la elección de hoy como les dije en la charla, para nosotros jugar contra un equipo como es Pasto, que tiene una transición muy fuerte, a diferencia del DIM, que ha sido otro tipo de juego más directo con sus dos puntas. Entonces a la larga, por la ausencia de Carlos Sierra no necesitábamos tener a dos volantes ahí, hoy si necesitábamos tener a otro jugador a la par de Portilla”.



Habló de las correcciones ofensivas: “había que hacer algún ajuste arriba, los jugadores lo entendieron, la producción de los laterales fue muy profunda con Daniel Quiñones que está teniendo unas interpretaciones tácticas del juego para nosotros muy buenas y Nicolas fue profundo, siendo más eficaz en la finalización de las jugadas”.



Dijo que el grupo está teniendo una evolución importante para el futuro: “a través de todo el semestre, la convicción que los futbolistas han tenido para la propuesta nuestra ha sido fantástica, de ahí la transformación en que independientemente de



lo que pueda pasar. Vamos a tener un grupo y un equipo con un avance muy importante para el próximo torneo, independientemente si ganamos, pasamos a la final, etc. Vamos a tener un grupo más armado y hecho, ojalá logrando mantener a todos los futbolistas que nosotros hemos estado hablando para dar continuidad”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15