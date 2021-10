América de Cali apretó los dientes y sacó un triunfo vital en Ibagué

En la cercanía del día de los disfraces, revivieron los diablos’. América de Cali obtuvo una victoria importante por 0-1 sobre el Tolima y se metió nuevamente en la lucha por un cupo en los cuadrangulares.

Con 22 puntos se ubican décimos, a 2 del octavo, Deportivo Cali, pero tendrá que seguir en esa senda en los cuatro partidos que le faltan para alcanzar la clasificación.



Aunque el partido no fue de los más intensos de la jornada, para FUTBOLRED estos fueron los aspectos que enmarcaron un triunfo vital para Juan Carlos Osorio, el asistente, Pompilio Páez –que estuvo al frente del plantel– y sus dirigidos en el Manuel Murillo Toro.

Buen trabajo en defensa: Aunque tuvo dudas en el comienzo, ante la movilidad de Daniel Cataño, Ánderson Plata y Juan Fernando Caicedo, el cuarteto posterior de América se acomodó y controló en el segundo tiempo las intenciones del cuadro ‘pijao’.



Kevin Andrade se vio concentrado en marca, así no aportara mucho en la salida, mientras que los centrales (Jorge Segura y Marlon Torres) iniciaron erráticos, pero terminaron sin contratiempos. Por su parte, el lateral izquierdo Elvis Mosquera metió desde su zona el balón que definió Gustavo Torres para el 0-1 definitivo.



Finalmente, sumado al buen trabajo del arquero Diego Novoa, la contención del cuadro rojo sacó la valla en cero y clausuró las pocas aproximaciones del local.



Supo sobreponerse a la adversidad: Luis Alejandro Paz y Jeison Lucumí debieron abandonar la cancha por lesiones. Paz en una jugada fortuita con su compañero Carlos Sierra, que sin intención le golpeó el ojo (minuto 25) y Lucumí con un golpe en la cadera a los 40.



Sin embargo, el equipo no se resintió y, al contrario, mejoró su funcionamiento ofensivo, sobre todo con el ingreso de Émerson Batalla.



A Sierra le anularon una acción de gol en la que estaba en línea con el último defensor del Tolima, pero el árbitro Lisandro Castillo ni siquiera fue a ver la jugada en el VAR.



La movilidad de Batalla: El juvenil extremo ayudó a abrir la dura defensa tolimense y apareció con peligro en varias llegadas del cuadro vallecaucano, recibiendo el trofeo como mejor jugador de la cancha.



Torres entró en el momento justo: Gustavo Torres no marcaba desde la segunda fecha de la Liga BetPlay II, en el triunfo 1-3 sobre Águilas Doradas en Rionegro, donde se hizo presente con doblete el 24 de julio. Esta vez entró a los 41 minutos del primer tiempo y 40 segundos después venció a William Cuesta con un potente derechazo ceñido al vertical ídem.



Tres puntos ante un fuerte rival: Tolima llevaba 19 partidos sin perder en el Manuel Murillo Toro y todos saben la dificultad que encierra tener que enfrentarlo por la fortaleza y talla de su plantel. América trató de evitar los choques y sacó una victoria importante para seguir soñando con la clasificación a los cuadrangulares, eso sí, condicionado a que debe ganar los cuatro restantes.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces