América está vivo, pero da muchas ventajas como local: análisis

Es cierto que América de Cali mantiene intactas sus posibilidades matemáticas de clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2021, pero cada que pasan las fechas se torna como un objetivo más complicado, especialmente por la cantidad de equipos que se mantienen con la misma aspiración a falta de cuatro partidos o solo tres partidos para algunos.



Le quedan Equidad y Pereira de visitante, lo mismo que Pasto en el Pascual Guerrero, pero en este escenario ha perdido 3 partidos y empatado 3, lo que muestra un bajo 44.4% de producción.



Tiene 23 puntos, a 2 del octavo, que es Bucaramanga, pero Cali y Santa Fe y Quindío deben jugar este lunes, y si ganan lo dejarán más comprometido.



Era claro que había que superar a un rival durísimo como Alianza Petrolera, pero de nuevo quedaron evidencias de los inconvenientes del cuadro escarlata ante un rival directo, pero parte muy bien dirigido por Hubert Bodhert y con argumentos sólidos, seguro atrás y con mucha suficiencia en las transiciones de defensa-ataque, factor que les hace mucho daño a los dirigidos por Juan Carlos Osorio y esta vez por Pompilio Páez.



Para FUTBOLRED, aquí están las razones del empate 1-1 en el Pascual Guerrero.





Malas entregas y jugando a lo que salga: Es increíble que un equipo como América no pueda hilvanar cuatro pases consecutivos porque sus jugadores se equivocan en el juego de primera intención, falencia que los rivales han detectado y empezado a cobrarle.



Además, cuando el reloj se convierte en su peor adversario, el equipo juega a lo que salga, de punta para arriba y traicionando lo que trabaja en la semana. Por ende, el desespero lo que termina es de confundirlos para ejecutar de forma correcta la idea de juego de Juan Carlos Osorio.



Déficit en puntos en el Pascual Guerrero: Sigue siendo un pésimo anfitrión. De 27 puntos disputados en el escenario sanfernandino solo ha sumado 12, producto de 3 triunfos y 3 empates, lo que representa un rendimiento del 44.4% y la razón de que aún no haya podido asegurarse en la próxima fase.



Sufre mucho ante rivales rápidos: En medio de sus limitaciones de generación, América intenta ir en búsqueda del arco rival, adelantó líneas, pero también es cierta que la defensa queda muy expuesta. Ocurrió recientemente con Nacional y Alianza Petrolera pudo haber sacado mayor provecho de esta situación.



Ataque escarlata, sin eficacia: Todos reconocen la importancia de Adrián Ramos en la zona ofensiva de América, pero Alianza prácticamente lo desapareció y se vio en una jugada al final del partido que pasó lejos del palo derecho de José Luis Chunga.



Deinner Quiñones dio vueltas como los taxistas perniciosos y Émerson Batalla terminó tan confundido como el equipo, viendo que el tiempo pasaba y no podían lograr el objetivo.



Cambios sin ninguna trascendencia: Elvis Mosquera y Rodrigo Ureña se sintieron poco en su ingreso en la parte complementaria, pero definitivamente Joao Rodríguez no genera nada en el ataque. entró por Larry Angulo, con la idea de hacer volumen ofensivo en el área de los ‘petroleros’, pero, al contrario, los centrales terminaron muy cómodos.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces