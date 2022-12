¿Buen rendimiento? Balance de jugadores que salieron del América

En los últimos días, el América de Cali dio a conocer el nombre de los 9 jugadores que no seguirán en la institución escarlata, por la finalización de sus contratos con el club, en el cual, a algunos no les renovaron y otros quisieron cambiar sus entornos deportivos.



Esos nueve jugadores fueron: Joel Graterol, Marlon Torres, Nicolas Giraldo, Elvis Mosquera, Carlos Sierra, Juan David Pérez, David Lemos, Daniel Hernández y Alejandro Quintana. Todo con rendimientos muy distintos.



Empezando por los tres referentes, todos tuvieron momentos muy destacados y casi siempre fueron inamovibles en el 11 titular. Joel fue determinante para conseguir la estrella 15 y tuvo buenas presentaciones bajo los tres palos. Marlon fue esa pieza clave en defensa, teniendo una buena proyección y siendo el eje del equipo en esa zona. Sierra fue el complemento vital en el mediocampo y con una potente pegada de media distancia, que sirvió para salvar varios puntos en el trasegar americano.



En el resto, en la zona defensiva vuelven a aparecer dos nombres, el de Elvis y Nicolás, ambos laterales izquierdos. Giraldo a pesar de que en algunos partidos se le vio con buen rendimiento, no pudo tomar posesión de ese puesto, donde por lo general era alternante o ingresando desde el banco. Mosquera por su lado en los primeros meses fue el dueño de esa posición, pero en algunas ocasiones terminaba señalado en el retroceso. Al final, perdió la titularidad y terminó jugando muy poco.



Más adelante aparece Juan David Pérez, quien en esta segunda etapa con el club tuvo un mejor rendimiento. Recordemos que disputó pocos minutos con Juan Cruz Real en el 2020 y eso hizo que el jugador se fuera a préstamo a varios equipos. Pérez regresó con Guimarães, fue fundamental por la banda izquierda en este segundo semestre, tanto que la hinchada escarlata se preguntó el porqué de su salida.



Por último hay que hablar de Hernández, Lemos y Quintana. Daniel en sus primeros meses pasó por muchos inconvenientes por las lesiones y luego consiguió recuperarse, pero no al nivel que se le vio en otros equipos. David apenas en los primeros días con el club tuvo otra lesión de rodilla, que lo marginó casi un año. Volvió a las canchas, pero no se logró consolidar, incluso como un alternante habitual. Quintana por su lado tuvo un rendimiento muy por debajo de lo esperado, destacando por su actuación en uno que otro partido, pero lo demás fue para lamentar.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15