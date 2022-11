Guimaraes confía en América para seguir con vida en Liga Betplay

Este martes el América vuelve nuevamente al ruedo de la Liga BetPlay Dimayor II-2022, visitando al Deportivo Pasto por la cuarta jornada de los cuadrangulares finales por el grupo B, en el estadio Departamental Libertad de la capital nariñense.



Sobre este importante compromiso, el técnico Alexandre Guimaraes analizó al rival, que a comparación de juego anterior, esta vez los escarlata serán visitantes.

“Sin duda alguna que ellos allá son muy efectivos, dominan bien su campo, hacen uso del efecto altura con el tipo de juego que proponen. Así que no tengo ninguna duda, que será un juego muy diferente a los últimos que hemos jugado contra ellos acá en Cali”.



Sabe que deben mejorar respecto al juego anterior: “nosotros tenemos que pensar primero en el partido de Pasto. Allá tenemos que hacer un compromiso aún mucho más perfecto defensivamente, para a partir de allí, buscar situaciones que creemos, tienen que ser en cierta manera diferentes a lo que nos hemos topado contra ellos en el Pascual”.



Dio un parte de los jugadores que no han estado disponibles: “todavía tenemos algo de tiempo, pero Carlos Sierra sigue con un entrenamiento separado e individual con el departamento médico. Luis Paz ya hizo fútbol con la sub-17 y sub-20, y hasta lo que vi de los primeros 35 minutos que jugó, además de verlo en estos días, está bastante mejor, después, veremos el impacto de esos minutos para tomar una decisión. A Marlon todavía le falta”.



Fue interrogado por el rumor de los últimos días, sobre el posible retorno del guardameta Neto Volpi: “no puedo confirmar absolutamente nada, porque nosotros hasta que juguemos el último partido, no voy a hablar nada de estos temas. Primero tenemos un plantel que en todas las posiciones está dando lo máximo, para intentar seguir en la pelea, conseguir los puntos e intentar estar en la pelea por entrar a torneo internacional. Por ahora, sólo hablaré de los jugadores que tenemos”.



Son conscientes que deben hacer su trabajo y esperar otro marcador: “lo complicado de depender de otros resultados es primero y antes que nada, que tienes que ganar el tuyo, nosotros jugamos primero la próxima fecha y ellos



después. Por lo tanto, nos toca ganar nuestro partido y con eso meteremos presión al juego que sigue después al de nosotros. La siguiente fecha jugamos de segundos contra el DIM y Águilas primero contra Pasto, y eso es lo complicado de depender de estos resultados”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred - Cali

En Twitter: @AriasJuan_15