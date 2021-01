Adrián Ramos ya está en casa, pero tendrá retorno escalonado

Por ahora pasó el susto. Adrián Ramos se encuentra en casa después de haber sufrido un fuerte mareo el sábado anterior, ser internado en una clínica y someterse a exámenes de laboratorio para conocer la razón del evento clínico.



El galeno Germán Alberto Ochoa, jefe del Departamento Médico de América de Cali, le entregó a FUTBOLRED la actualidad del capitán y goleador escarlata: “Ya en la casa, todo bien, seguirá en observación”.



Acerca del tiempo de la incapacidad, agregó que tendrá “un retorno gradual escalonado y progresivo”.



Al mismo tiempo, en otra charla con Blog Deportivo, de BLU Radio, dio mayores detalles del suceso: “Se presentó un evento adverso médico, un síncope vasovagal o desmayo súbito, muy frecuente cuando se cambia de posición de manera súbita o cuando deja de llegar oxígeno al cerebro o al corazón de manera transitoria”.



Complementó que “ocurrió durante la práctica, por lo que se activaron las alarmas, se llevó al hospital e hicimos todas las valoraciones pertinentes de neurología, cardiología y de todos los especialistas en el tema”.



De acuerdo con el galeno, todas las pruebas han salido negativas, por lo que “no hay un evento orgánico que explique lo que pasó. No hay falla cardiaca, no hay evento neurológico, en este tipo de casos a muchos de los pacientes nunca se les encuentra nada y no vuelven a aparecer síntomas en el tiempo”.



El profesional agregó que Adrián continuará en observación y monitoreo ante recomendación del cardiólogo. De igual forma, no descarta que la situación de Adrián sea una secuela del covid-19 que sufrió a finales de noviembre del año pasado. “Él tuvo covid positivo hace seis semanas y como se muestra en la población general es que pudo haber inflamación de miocarditis o una secuela transitoria, esperamos que esto se resuelva y vamos a hacer evaluaciones para llevarlo a las canchas sin ningunas restricciones”, sentenció el médico escarlata.



Mientras avanza la recuperación de Ramos, América de Cali se la debe jugar con delanteros como el peruano Marco Aldair Rodríguez y el juvenil Carlos Cortés Barreiro. Su próximo partido de Liga BetPlay será el fin de semana en el Estadio Francisco Rivera, Escobar, de Palmira, frente a Águilas Doradas, luego de que la Alcaldía de ese municipio le aprobara el préstamo del escenario.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces