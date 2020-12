La presión arriba, arma de América para buscar título ante Santa Fe

Es cierto que Juan Cruz Real tuvo mucha resistencia cuando fue designado como técnico de América de Cali y en el momento en que perdió la Superliga, eliminado de la Copa Libertadores y quedó por fuera de la Copa Suramericana, pero tras un tormentoso fin del todos contra todos se le dieron las cosas tanto en cuartos como en semifinal de la Liga BetPlay 2020 y hoy es finalista junto a Santa Fe.

En medio de las dificultades que tuvieron rivales como Nacional y Junior por masivos contagios de covid-19, sería injusto reconocer que el cuadro escarlata tuvo una mejoría futbolística en el remate de la temporada, esgrimiendo como principal argumento la presión alta sobre sus contrincantes.



Y no es precisamente algo que nació del azar, esa misma presión se le vio en Copa Libertadores ante Internacional y Gremio en Porto Alegre, lo mismo que ante Universidad Católica en Cali, adelantando sus líneas y con delanteros que se ubican frente al arquero para evitar que el saque encuentre destinatario en algún compañero.



La mejor manifestación de ese trabajo se dio el 23 de septiembre en el Pascual Guerrero, cuando Adrián Ramos provocó un error del arquero Matías Dituro y que aprovechó Duván Vergara para marcar el 1-0 parcial, aunque el juego terminó igualado.



Para cumplir esta misión se requiere de una buena preparación físico-atlética, que comanda el barranqueño Cristian Juliao, un ex jugador de las divisiones menores rojas que no pudo ser profesional y decidió continuar en ese rol en los cuerpos técnicos.



A su llegada a la capital vallecaucana le dijo a FUTBOLRED que “para mí es un orgullo y voy a entregar todo como profesional y personalmente para que este equipo se mantenga en el puesto de honor en que lo dejó el profe Guimaraes, que recuperó el profesor Hernán Torres y vamos a trabajar para marcar nuestra propia historia. Venimos con mucha ilusión, muchos sueños y deseos de hacer las cosas bien por una institución tan grande, por la historia que encierra América de Cali no solo en Colombia sino a nivel internacional. Es un sueño de contribuir a esa historia de la buena que merece la afición americana”.



Cajiao ya sabe lo que es salir campeón, al lograrlo en segunda división con Itagüí en 2010, en 2012 con Alianza Petrolera en la final contra América y en 2014 con Jaguares ante Quindío.





En cuanto a la forma en que encontró el grupo en la parte física, manifestó que “encontramos un grupo que fue profesional, supo cuidarse y mantenerse en este tiempo, fue muy juicioso, por lo que tratamos de encontrar el óptimo rendimiento a partir de las sesiones de entrenamiento, y lo más importante, minimizar el riesgo de lesiones que podría traer esa falta de actividad específica durante la pandemia”.



Difícilmente un conjunto logra mantener un alto ritmo durante 90 minutos, por lo cual es importante marcar la diferencia en el momento en que se generen las oportunidades de gol, ser prácticos y eficaces, tarea que últimamente ha hecho el elenco vallecaucano.



Los últimos resultados indican que al equipo escarlata le ha ido mejor por fuera que en el Pascual Guerrero: Ganó 0-3 en Medellín y 1-2 en Barranquilla, y después de tres derrotas consecutivas en Liga no pasó del empate 0-0 ante Junior, situación que los ‘diablos’ esperan cambiar este domingo (6:00 p.m.) en el juego de ida de la final contra Santa Fe.



De lo que no hay duda es que esta doble confrontación promete buen fútbol entre dos ideas futbolísticas parecidas, que salen a atacar gracias a las características de sus jugadores: en el local Yesus Cabrera, Duvan Vergara, Luis Sánchez, Santiago Moreno y Adrián Ramos, mientras en el elenco capitalino se destacan John Velásquez, Kelvin Osorio, Fabián Sambueza y Jorge Luis Ramos.



El único antecedente que tienen estos dos rivales en finales fue en la Copa Merconorte de 1999, en la que celebró el equipo que en ese momento dirigía Jaime de la Pava. El primer cotejo terminó 1-2 el 15 de diciembre en favor de Santa Fe (goles de Nilson Pérez, David Hernández y Luis Alberto Moreno) en el Pascual Guerrero, pero América se desquitó el 22 del mismo mes en El Campín, donde está acostumbrado a buenas actuaciones, y se impuso 0-1 (anotación de Jairo ‘el Tigre’ Castillo), para luego salir adelante en la tanda de lanzamientos desde el punto penal por 3-5.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces