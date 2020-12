Graterol, el 'patriota' que le echó llave al arco del América de Cali

La imagen sigue viva en las retinas de los aficionados de América de Cali, pero más en los del Junior de Barranquilla. Cuando el partido de vuelta de la semifinal de la Liga iba 0-0, Edwuin Cetré protagonizó un feroz contragolpe, llegó solitario a encarar a Joel Graterol, pero el venezolano achicó bien y el balón no entró. Iban 26 minutos del primer tiempo.

Este viernes el golero habló con FUTBOLRED precisamente de la jugada que podría haber cambiado la historia de dicho encuentro: “Estaba mentalizado y preparado para esa pelota, como lo marcaba el partido y así sucedió, al ver esa acción pensé que debía hacer mi trabajo, lo que tuviera que hacer, sacar adelante las cosas, gracias a Dios salió bien, lo tuve que aguantar, siempre estoy dispuesto a defender el arco de este gran equipo”.

Pese a que comenzó como suplente de Éder Chaux, terminó afianzándose en la titularidad y son varios los partidos en que el guardameta ‘patriota’ ha salido figura, exhibiendo su reacción, agilidad, seguridad en el juego aéreo, cualidades que el equipo vallecaucano espera que sean fundamentales para hacerle frente a un rival complicado en ataque como Santa Fe.



Sobre el buen momento que atraviesa su equipo, explicó que “en lo profesional es satisfactorio, porque hemos ido de menos a más, aprovechamos la oportunidad, la meta era consolidarse y tener continuidad, afianzarme, es un trabajo de todo el equipo, Partiendo de allí el trabajo del día a día, aquí todos defendemos, en todos los partidos queremos mantener el cero, nuestro juego se hace partiendo de allí, cada vez que lo hacemos conseguimos los goles, una vez que nos dimos cuando que defensivamente hacemos un buen partido, sabemos que nuestros compañeros con calidad en el ataque en cualquier momento la van a meter, esa es la mentalidad siempre, mi trabajo es defender el arco junto a todos mis compañeros, el mantener el cero es un partido aparte que nosotros nos jugamos, no es fácil, pero por eso nos satisface tanto cuando lo logramos”.

Acerca del trabajo que han hecho con el preparador de arqueros, dijo que “desde que llegué me puse como meta y en cuarentena no paré de entrenar personalmente, solo, haciéndome cosas, y una vez que empezamos la pretemporada con el entrenador Diego Gómez le dimos con todo, muy duro, para potencializar todas las cualidades, porque sabía yo que cuando me dieran la oportunidad tenía que aprovecharla. Gracias a Dios trabajamos muy bien, eso nos mantuvo la potencia en buen estado, a pesar de tanto tiempo parado en la cuarentena, tener saltabilidad y esa reacción en la portería, y ahora que está el ‘profe’ Ricardo Andrade hemos estado trabajando mucho la parte de la salida, el saque de meta, el saque de volea, el juego con los pies, esos fundamentos técnicos que son importantísimos para uno mantener un buen nivel, ha sido un buen trabajo con los entrenadores, el gremio de los porteros somos muy unidos, esa es una competencia sana, trabajamos por los objetivos del grupo y eso es lo que ha permitido estar en buen nivel”.



De lo que ha sido su regularidad en el conjunto vallecaucano, remarcó: “Todo ha sido un proceso, paso a paso, por supuesto que cuando se llega a la primera división se hace con un talento, pero la idea es mantenerse, en mi caso siempre he sido un atleta, un profesional que busca la excelencia día a día, hoy estar bien y mañana estar mejor que hoy, hemos venido en crecimiento, he tenido etapas en las que no sacaba bien y trabajé para mejorarlo, encontrar la técnica, lo mismo ocurre cuando hay muchos centros y no estoy saliendo, entonces trabajo esa parte en el juego aéreo para transformarlo en una fortaleza, cuando tengo una debilidad en el achique, en el juego con los pies o con la pierna menos hábil, siempre he buscado esa mejoría para ser un portero completo”.



En cuanto a una de las fortalezas de Santa Fe, que es el juego aéreo, sostuvo que “ofensivamente es muy peligroso, tiene buenas armas, pero con el respeto que se les tiene a todos rivales es una final y nosotros estamos estudiándolo, sabemos a quién nos vamos a enfrentar, estamos potenciando nuestro juego, uniéndonos como grupo para el primer partido y cerrarlo también en Bogotá muy bien, así que estamos con la determinación de todo salga muy bien con la ayuda de Dios”.



Es claro que este domingo hay que buscar los tres puntos en el Pascual Guerrero: “Todos los partidos queremos ganarlos y más en casa, estoy confiado en que las cosas nos van salir bien, tenemos partidos en los que no lo hemos hecho, pero este domingo saldremos a competir, a hacer nuestro buen trabajo, ojalá se nos dé un buen resultado y cerrar en la vuelta, en eso estamos enfocados”.



También entregó un mensaje a la parcialidad: “A la hinchada americana le digo que estamos muy agradecidos con el apoyo, me he sentido muy bien el cariño que me han brindado, que nos sigan rodeando, queremos darnos una alegría y por supuesto a toda la afición, esto es para disfrutarlo con el corazón”.



En cuanto a la forma en que se ha sentido con los cambios ha tenido la defensa, expresó que “bastante bien, de verdad son jugadores con un talento indudable, capacitados, Pablo (Ortiz) es un jugador muy bien, pero ha estado muy bien, tiene una personalidad para defender y estar en un equipo grande, su trabajo lo ha respaldado. Igual Cristian (Arrieta), es impasable, se ve una solidez defensiva que hemos estado construyendo, mucho mejor de lo que hacíamos, creo que hemos alcanzado un punto en que defensivamente estamos bien”.



Su modelo de guardameta es el brasileño Julio César: “Es el mejor arquero que vi, que tiene el perfil de cómo jugar con esa pasión y talento, ha sido mi referente”.



También ve cercano el momento en que será titular de su Selección: “Por supuesto, me siento capacitado para ser convocado y jugar en la Selección, me siento preparado, capacitado, cumplí un sueño y he trabajado día a día para estar en un muy buen nivel para defender a mi país”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces