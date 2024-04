Llamado de emergencia de Montero: 'ojalá no nos tocara sufrir tanto'

Millonarios sigue vivo en la Liga Betplay I 2024 y eso, que parecía improbable hace un mes, es la mejor motivación para el estreno en la Copa Libertadores, este martes contra Flamengo en el estadio El Campín.

Se jugaban sí la posibilidad de soñar con los cuadrangulares y por momentos pareció que sería una tarea sencilla, con una nómina mixta pues los titulares estaban reservaos para el torneo internacional, pero en el segundo tiempo se sufrió más de la cuenta para defender el 2-1 y el héroe fue el portero Álvaro Montero.



Precisamente él deseó, en un mensaje cifrado también para sus compañeros, que para el futuro no haya tanta angustia en sus predios.



“Ojalá no nos tocara sufrir tanto y que estuviese la vaina más tranquila. Estamos para aportarle al equipo en los momentos determinantes y nos fuimos felices, a veces no es así pero lo que queda es que siempre intentamos dar lo mejor”, declaró Montero en la zona mixta tras la victoria contra los Amix.



Fueron siete fechas sin ganar que ahora están exigiendo mucho en lo físico y el guajiro sabe que haber tocado fondo ahora puede ser un buen presagio: “Cambió desde el partido contra Jaguares donde nosotros internamente hablamos cosas y se ve la mejoría en ese sentido porque este grupo siempre tiene que estar compitiendo. Ojalá podamos seguir en esa senda victoriosa“, afirmó.

​

Su gran reto, y del azul, se llama ahora Flamengo, el favorito no solo para cabalgar en el grupo E sino para pelear el título de la Libertadores. Hacerse aliados de la altura y defender a muerte los goles favor serán tarea de todos, empezando por el propio Montero.