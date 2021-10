Alianza venció 3-0 al DIM y lo dejó al borde de la eliminación

Deportivo Independiente Medellín cayó como visitante 3-0 contra Alianza Petrolera en la fecha 16 de la Liga II-2021. El poderoso no mostró un gran juego y su rival brilló a través de Jhon Pérez quien se apuntó con un doblete y un gol de Sebastián Acosta sobre el final, bastaron para aferrarse entre los ocho mejores del campeonato. Con este resultado, el rojo de Antioquia deberá ganar los cuatro partidos que le restan para seguir peleando por la clasificación y cortar una racha de cuatro eliminaciones consecutivas.

Los primeros minutos de juego fueron para un Alianza Petrolera que sorprendió al Medellín con ataques constantes sobre su área. Pablo Bueno al minuto 3 y de media distancia asomó las intenciones que tenía el equipo refinero. Al 12, David Loaiza respondió por la misma vía, pero el arquero Pier Luigi Grazziani estaba atento.



El partido había caído en intensidad, pero creció en la fuerza, a tal punto, que Leonardo Castro vio la tarjeta amarilla a los 12 minutos y fue reemplazado cerca de terminar la etapa inicial. Por Alianza, recuperaban el control de la pelota e intentaban realizar sociedades, Edwin Torres, Juan Portilla y Bayron Garcés probaban los reflejos de Andrés Mosquera Marmolejo.



Pero fue Agustín Vuletich al minuto 31 que generó la jugada más clara del partido hasta ese momento, con un remate fuera del área y la pelota se estrelló en el vertical izquierdo. El DIM necesitaba un triunfo para no perderle pisada a sus competidores por un lugar entre los ocho y este era un juego directo.



Sin embargo, el local fue el que abrió el marcador al minuto 34 por intermedio de Jhon Pérez, el volante santandereano recibió la pelota de Freddy Flórez y con un remate de 30 metros dejó sin opción a Marmolejo, marcando un gran gol y poniendo a celebrar al público de Barrancabermeja.



Tras el gol, Medellín salió en busca del empate y lo intentó por todos los medios, de juego aéreo, de media distancia, pero no fue posible. Al mencionado cambio de Leonardo Castro por Kevin Londoño, Alianza Petrolera hizo una variante, ingresando Brayan Gil en lugar de Pablo Bueno.



Los últimos minutos del primer tiempo fueron para el local, quienes tuvieron para marcar el segundo gol a través de Edwin Torres, pero la pelota se marchó cerca del arco poderoso.



En la etapa complementaria, Alianza Petrolera salió con mucho impulso y al minuto 4, Jhon Pérez tras un contraataque amplió la ventaja en el marcador para el local. El volante santandereano mostró un gran nivel en este juego marcando doblete y contagiando a sus compañeros con esas ganas.



Con la desventaja en el resultado, Medellín recuperaba la pelota e intentaba acercarse a la portería de Grazziani. Vladimir Hernández, Agustín Vuletich y David Loaiza intentaron, pero no lograban vencer al meta aurinegro. En un intento de generar volumen ofensivo, Julio Comesaña decidió otro cambio, poniendo a Sebastián Hernández en lugar de David Loaiza. Alianza respondió con dos variantes: se retiraron Bayron Garcés y Edwin Torres, ingresando Sebastián Acosta y Andrés Morales.



Al minuto 22, Juan Guillermo Arboleda de media distancia estrelló la pelota contra el horizontal. El lateral aprovechó un pase de Kevin Londoño.



Sobre el minuto 31, Alianza Petrolera agotó sus momentos de cambio retirando a Jhon Pérez y Andrés Morales e ingresando Julián Guevara y James Sánchez. Medellín respondía con una variante, ingresando Juan Pablo Gallego en lugar de Kevin Londoño.



Los minutos finales del encuentro fueron para un Medellín desesperado por recortar la ventaja en el marcador y un Alianza que aguantaba y contraatacaba. Al minuto 35, Sebastián Hernández insistió pero su remate fue desviado.



Luego se tornó ida y vuelta, con aproximaciones en ambas áreas, pero al minuto 44 llegó el tercer gol para Alianza que liquidó el encuentro mediante Sebastián Acosta, quien aprovechó una pelota en el área y con pierna izquierda venció a Marmolejo.



Resultado lapidario para Medellín, quienes tendrán que ganar los cuatro partidos que les restan para llegar a 32 puntos y mejorar su diferencia de gol que ahora está en -2. Para Alianza es el reflejo de una gran campaña, ya son sextos en la tabla con 25 puntos y con dos victorias podrían asegurar su clasificación, teniendo en cuenta su diferencia de gol que es de +8.



En la próxima fecha, Alianza Petrolera visita al América de Cali, mientras que el Deportivo Independiente Medellín recibe al Deportivo Pereira en el Atanasio.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8