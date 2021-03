‘Nos cuesta hacer gol y recibimos muy fácil un penal’: Alfredo Arias

Hace cinco fechas que se le vienen acabando los ahorros al Deportivo Cali y al técnico Alfredo Arias. Esa ventaja amplia que tuvo en las primeras ocho fechas de la Liga BetPlay I-2021 se redujo ostensiblemente, y este jueves no solo perdió el invicto de 11 partidos, sino que su liderato se ve amenazado por Santa Fe, Jaguares y Tolima.



Sin embargo, el entrenador verdiblanco argumentó que cada 3 minutos América cometió una falta, factor que se debe revisarse en el fútbol colombiano porque era lo que pasaba cuando él era jugador activo. Al mismo tiempo, reconoció que la falta de gol sigue siendo un aspecto neurálgico en su plantel.



Al término del clásico que perdieron 0-2 en Palmaseca ante los escarlatas, el uruguayo señaló que “no es fácil hacer un análisis inmediatamente después de un partido, los periodistas lo ven más tranquilo, creo que la diferencia se plantea en el penal, encontrar tan fácil un gol en un clásico y quedar en desventaja tan fácil condicionó el resto del partido, después los rivales supieron pararse bien atrás, nosotros intentamos seguir jugando, lo hicimos bastante bien, creamos algunas chances de gol, estuvimos cerca de convertir, pero no se dio".



El timonel charrúa acotó que “ no es excusa, para nada, pero el partido se abrió por el penal y condicionó que ellos pudieran replegarse, defender muy cerca de su arco, tener espacio para las transiciones, lo tengo que decir, hay algo que se llama reiteración de faltas, que cuando es tan metódica y cada vez que podíamos encarar o salirnos del rival era falta y el juez la pitaba, pero 29 faltas en el partido, o sea, cada 3 minutos nos hicieron una falta, y llevábamos más amarillas nosotros, y recién al final emparejaron las faltas. Creo que esto hay que mejorarlo, porque si no vamos a volver al tiempo en que jugaba yo, y eso era lo que hacía cualquier equipo que se ponía en ventaja, reiteración de faltas, y otra vez lo digo, seguramente perdimos por otras cosas, por errores nuestros y virtudes del rival, pero para mejorar un poco y cambiar el desarrollo del juego y mejorar cuando vengan finales, tenemos que estar atentos a eso”.



¿Por qué no se vio el equipo compacto que venía acostumbrando? “En el primer tiempo creo que fuimos compactos, porque seguimos jugando, ateniéndonos al plan, pero en el segundo tiempo la desesperación de querer ir por el empate hace dejar espacios, y los espacios con jugadores importantes como los que tiene el rival, jugadores veloces, te hacen ver que no sos compacto. Siempre el resultado o el gol es la mejor estrategia, a nosotros nos está costando mucho hacer el gol y hoy lo recibimos muy fácil en un penal y eso nos condicionó”.



Sobre si pasó más por el plantel o por sus decisiones que el equipo se viera más improvisado que estructurado, Arías dijo que “seguramente por mí, toda decisión es mía y no es del plantel”.



También le restó importancia al presión alta del elenco que dirige Juan Cruz: “La presión alta siempre la superamos, no nos hacen un gol por presión, siempre logramos salir jugando, lógicamente que las dos primeras jugadas con todo el ímpetu de un rival que quiere presionar puede ocasionarte ciertos obstáculos, pero mi equipo salió jugando, siguió saliendo, a la vista está que después de los primeros 30 minutos no presionó América y nunca lo hizo en el segundo tiempo, tenemos es que mejorar para no tener zozobras en los primeros minutos, pero el equipo siguió haciéndolo ante un rival que ponía los 11 jugadores delante, que cortaba con 29 faltas en el partido, bien hecho, porque si se lo permiten está bien hecho, pero nuestro equipo creó situaciones, no la pudimos meter”.



Entre tanto, el volante Yeison Tolosa sostuvo que “el primer gol nos condicionó para poder hacer el plan que queríamos, pero con el marcador seguimos intentando, lastimosamente con el penal ellos se van arriba y con la desesperación tratamos de hacer las cosas más rápidas”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces