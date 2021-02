Alfredo Arias se siente afortunado: 'muy valiente y juega muy bien'

Alfredo Arias volvió a sonreír. Sus respuestas melancólicas de la fecha pasada tras dilapidar una gran cantidad de opciones de gol ante Envigado cambiaron este martes en Tunja frente a Boyacá Chicó, así el partido se hubiera saldado con una sola anotación, la del argentino Agustín Palavecino.

Atrás quedó también la incertidumbre si se va o no para el exterior el volante más claro en creación y también para definir con que cuenta en su grupo, que ha sido el lunar del conjunto verdiblanco durante su presencia en el banquillo, aunque por lo menos lograron que entendiera que tiene contrato vigente, que como tal debe respetarlo y que el club lo necesita.



Estar con 10 puntos parcialmente en el liderato de la Liga BetPlay I-2021 es motivo de satisfacción para el entrenador uruguayo, que aparte de cuestionar el estado de la gramilla del Estadio La Independencia, elogió nuevamente a sus dirigidos.



Sobre las variantes de ataque que montó y la forma en que le funcionaron, dijo que “no me voy a poner a explicar ahora las variantes, lo que intentamos es hacer lo de siempre, lamentablemente, tanto para nuestro equipo como para el rival es muy difícil jugar en una cancha que no está en las mejores condiciones y que seguramente por la pandemia y todo lo que sea no se le ha podido cuidar de la manera en que se puede y el fútbol es difícil jugarlo así, no es una queja solo para mí, seguramente a nuestros rivales y a quienes vienen y juegan les debe costar porque es una cancha muy pesada, con el pasto muy alto, muy alto, y creo que lo hicimos bien, porque el rival nos exigió, se replegó bien, se defendió bien cuando había que defender. Un partido en el cual la valentía de mis jugadores logró el resultado”.



Arias agregó sobre la importancia del juego con los extremos que “por las bandas, por los carriles internos, en las áreas, el juego es fundamental en todas las partes de la cancha, lo importante son los jugadores, lo importante en esto siempre son ellos, los que llevan a cabo ese esfuerzo y a veces resultan las cosas y a veces no, la verdad es que tengo mucha fortuna de estar con un plantel que es muy valiente, que juega muy bien al fútbol y que tiene una actitud envidiable”.



Referente a la situación de Juan Camilo Angulo, que salió lesionado en la parte complementaria, explicó que “lo vi en el vestuario, estaba atendiéndolo el doctor y los fisioterapeutas, no me dio el tiempo siquiera, pero tiene una lesión porque apenas le pegó a la pelota me gritó que hiciera el cambio, una lástima porque Camilo es un gran jugador, un referente del plantel y que viene jugando muy bien, nos va a costar bastante. Por ejemplo, en el segundo tiempo nos da junto con Jhon (Vásquez) la jugada del gol, la cual habíamos hablado en el vestuario, habíamos cambiado los perfiles de los extremos para poder tener rompimiento, desborde y lo hicieron perfecto. Angulo metiendo con su calidad el pase y Jhon enseguida con el centro al medio y Palavecino llegando”.



En cuanto a si definitivamente Valencia, Vásquez y Palavecino es el trío efectivo para generar las opciones de gol, señaló que “creo que el equipo es más que tres, tenemos jugadores importantes en distintas zonas y de eso se trata, que un equipo sea más que la individualidad y que la suma de estas individualidades sea siempre más”.



Deportivo Cali visitará el domingo 7 de febrero (6:05 p.m.) a Patriotas en este mismo escenario, a la espera de repetir un triunfo.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces