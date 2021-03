‘Estamos careciendo de gol, los números no mienten’: Alfredo Arias

Después de muchas fechas, Alfredo Arias por fin reconoce que su equipo no tiene definición. Es un factor que se ha repetido desde hace muchos meses a pesar de las nuevas incorporaciones, pero el técnico uruguayo prefería hacer caso omiso, escudado en una retórica que no era autocrítica.



Una falencia que incluso se le mencionó cuando Deportivo Cali era líder y se le dieron sugerencias que no aceptó, pero ahora, descolgado en la tabla, tendrá que buscar alternativas entre lo poco que actualmente le ofrece la plantilla verdiblanca para buscar que se abra el arco rival, en un calendario complicado y con una jornada de descanso pendiente.



Hoy, con 24 puntos solo tiene uno por encima del octavo, y si quiere estar tranquilo tendrá que sumar al menos dos triunfos en los cuatro partidos que le quedan ante Pasto (en Palmaseca, lunes 29 de marzo), Equidad (jueves 1 de abril, en Techo), Nacional (en Palmaseca) y Millonarios (en Bogotá).



La derrota 1-0 este jueves como visitante frente al Bucaramanga es un campanazo de alerta más. Ni Ángelo Rodríguez, ni Marco Pérez, ni Gastón Rodríguez, han podido darle la potencia ofensiva que necesita para convertir las opciones generadas, que dicho sea de paso, ya no tan numerosas como en las primeras salidas.



En su análisis de lo que fue el partido, el timonel charrúa señaló que “algo que nos está faltando hace muchos partidos y es la falta de gol, uno trata de soslayar el tema, de darle vueltas para un lado y para el otro, y estamos careciendo de gol. Los números no mienten, veníamos invictos primeros, nosotros hace muchos partidos que no hacemos goles, en este juego si no haces goles, por mucho que merezcas, no te anotan los merecimientos. Tienes que hacer goles y nos está faltando”.



Sobre la diferencia del accionar de su equipo de un tiempo a otro, afirmó: “Hicimos dos tiempos bien jugados para lo que el rival se repliega y te das más cancha, se replegaba muy bien y de allí se recuperaba y salía en las contras, creamos muchas chances en el primer tiempo, recuerdo la primera de Velasco, después un cabezazo de Hernán. En el segundo tiempo quemamos las naves, sabíamos que quedábamos muy expuestos, si no fuimos muy prolijos en defendernos y crear o asociarnos era normal porque había metido mano y puse al equipo patas para arriba, era lo que quedaba hacer en busca del resultado. Tengo unos jugadores muy valientes y muy buenos profesionales, que dan todo en la cancha, se esfuerzan y están recibiendo menos de lo que merecen. Debemos entrenar mejor y poner la mira en lo que tenemos que ponerla, que es clasificar entre los ocho”.



Acerca de los últimos malos resultado y la posible solución a la falta de gol, dijo que “el resultado en definitiva es lo más importante en el fútbol, ganar es lo que queremos todos, el resultado es lo más importante, pero para lograrlo hay que hacer cosas, este juego tiene eso, que a veces te da y a veces te quita, y en este momento nos está quitando, no puede haber excusas, lo que hay que hacer es buscar las causas, corregir los errores, profundizar la mirada y corregirlo. Ahora es fijar, tranquilizarnos, mirar para adentro, aceptar las críticas, está perfecto que nos critiquen, poner el timón por más tormenta que haya y ese timón es clasificar entre los ocho, quedan cuatro partidos y dependemos de nosotros mismos”.



Consultado también por la decepción que en el momento tienen los hinchas del funcionamiento del plantel, argumentó que “a mí me da confianza el equipo, aunque no suma merecimientos el fútbol, pero sí suma puntos y ganar, el equipo hace gran parte de lo que se debe hacer para ganar, mi trabajo es analizar y entrenar en la semana cuáles fueron sus errores y tratar de corregirlos, y cuáles fueron los aciertos y tratar de repetirlos. No le quepa ninguna duda que yo le hablo al hincha, porque a los que más nos duele y queremos ganar es a quienes estamos en este plantel, y seguramente al hincha le gustaría estar en la cancha y dejar todo, estos jugadores dejan todo. Esta semana especialmente tenemos que fortalecernos en la derrota para saber que tenemos que estar entre los ocho, nos esperan cuatro partidos”.



Por su parte, el defensor central Jorge Arias, quien presentó una molestia en el abductor en la jugada previa al gol: “Un partido en el que es difícil expresar con palabras lo que puede sentir uno, si bien hicimos un gran partido, les dije en el camerino que estaba orgulloso por el encuentro que se hizo, lastimosamente nos vamos sin nada por este gran esfuerzo, si bien faltó la efectividad que nos vienen faltando, sometemos a los rivales, creamos opciones, pero estamos en esa racha en la que la pelota no quiere entrar, si bien nos falta efectividad, hay que seguir adelante y hacernos más fuertes”.



