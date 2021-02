‘Los que preguntan no son hinchas de Cali, se les nota’: Alfredo Arias

No es nuevo, a Alfredo Arias se le siente incómodo en las conferencias de prensa cuando se le pregunta por los aspectos que sigue sin corregir el Deportivo Cali, que, a pesar de producir la mayor cantidad de acciones de gol, terminó este jueves con un 1-1 ante Medellín en el Atanasio Girardot.



Es evidente que falta eficacia para definir, y no es un tema nuevo, igual ocurrió en la campaña del año pasado, eliminados de casi todas las competencias, solo que esta vez el liderato y el invicto hacen que para muchos sean detalles que pasan inadvertidos.



Una vez concluyó el compromiso se le preguntó si el Cali fue superior, por qué sufrió con los cambios le hizo ‘Bolillo’ Gómez en el DIM: “Uno desde adentro lo ve más caliente, los análisis hay que hacerlos siempre en frío, Medellín debía venir mucho más a atacarnos porque iba perdiendo, es su casa, su campo, venían en la tabla abajo nuestro, lo normal era eso, que nos viniera en los últimos minutos, creo que otra vez pagamos la mala finalización de jugadas que creamos muchas, en el primero y segundo tiempo que nos las finalizamos bien, por nervios, por apuro, hay que seguir trabajando, entrenando eso, porque es muy importante, merito también del rival que teníamos adelante, no se rindió, tiene buenos jugadores y un excelente cuerpo técnico, otra vez será”.



¿Por qué se pierde el dominio del balón? “Yo no creo que hayamos perdido el control del juego, creo que no definimos bien, el último pase, empezamos a fallar, y era lógico que Medellín viniera y nos atacara. Los números no mienten, subjetivamente puede quedar en la retina que Medellín nos atacó en los últimos minutos hasta que convirtió el gol, pero los números no mienten, prevalecimos en el juego, la posesión, los remates al arco, chances creadas. El equipo hizo un gran partido, quiero felicitar a mis jugadores, plantarse en esta cancha ante un rival como este. Jugarle a ganar, tenerle la pelota como se la tuvimos, atacarlo todo el partido, provocar que el rival tenga que hacer los cinco cambios a los 20 minutos del segundo tiempo no es fácil y mis jugadores lo hicieron. Hay que corregir la finalización para estar más feliz, estamos entre el objetivo, que en este campeonato es estar entre los ocho, vamos a seguir para adelante, el domingo jugamos otra vez”.



En cuanto al punto sumado, que cayó más como una derrota, a falta de 9 minutos para finalizar el encuentro, explicó que “como se dio el partido, no estamos contentos, fui al vestuario y mis jugadores estaban todos en el vestuario con la cabeza gacha, eso demuestra que queríamos ganar, hicimos el mérito para ganar, pero había un equipo al frente, buenos jugadores, muy buen cuerpo técnico, no pudimos simplemente, pero el equipo jugó bien. Voy a decir algo que ojalá le llegue al hincha del Cali, creo que el hincha está feliz, primero, invicto, sale a jugar a ganar, a ser protagonista de los partidos, pero a veces no se da, no podés. Los que hacen las preguntas no son hinchas del Cali, se les nota. El hincha del Cali está feliz, a ellos me dirijo cuando vengo a una conferencia de prensa, al hincha del Cali. Los demás, allá ellos”.



Cali recibirá el domingo 28 de febrero (8:10 p.m.) a Santa Fe, en el compromiso más llamativo de la décima fecha de la Liga, al medirse el primero contra uno de los segundos, distanciados por 4 puntos.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces