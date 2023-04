Una vergüenza: 'salir escoltados por más de 20 policías es increíble'

Los hechos de violencia que salpican el fútbol colombiano con inusitada fuerza en los últimos meses, y que ya motivó una reunión de Dimayor en la que se hicieron radicales pero difíciles propuestas, se multiplican en distintas plazas, dejando una dolorosa sensación de vergüenza.

Los disturbios de barristas que sufrió Atlético Nacional, y que obligaron a jugar incluso un partido de Copa Libertadores en Barranquilla, no son hechos aislados y por eso se llama la atención desde otras plazas donde el clima de violencia ha llegado a unos niveles verdaderamente absurdos.



El encargado de poner de manifiesto la situación del Atlético Bucaramanga es su nuevo entrenador, Alexis Márquez, quien tiene un mensaje claro: "la afición influye mucho en los resultados, nosotros a veces encontramos un ambiente muy hostil en contra del equipo; tener que salir escoltados desde la sede por más de 20 policías es increíble; salir a calentar y ya la gente está gritando que este jugador lo uno y que este lo otro; va uno a hacer un cambio y la gente pide que no entre el cambio”, lamentó en rueda de prensa.



Su manera de explicar la situación es muy gráfica: “El mejor ejemplo que yo puedo dar y siempre voy a dar es que sí yo tengo a un familiar que está en la clínica pasando por un momento de enfermedad grave, yo no voy a recalcarle que no teníamos una buena relación, yo si voy a ir voy a hablarle bien para que se recupere, yo no voy a meterle el dedo en la llaga para que sufra más, acá la gente tiene que cambiar eso”, dijo.





"Hay un ambiente muy hostil; tener que ser escoltados por 20 policías es increíble... La hinchada tiene que bajarle el tono, en Pereira lo logramos y luego fueron campeones...": Alexis Márquez, técnico de @ABucaramanga. pic.twitter.com/uZYB4ziOFD — Arley Durán Gómez (@arleydeportes) April 26, 2023

Por ahora Márquez suma solo 2 puntos de los 15 que disputó, una situación parecida a la de su colega Pedro Sarmiento en Once Caldas, donde se llegó al extremo de invadir la cancha y agredir a los jugadores.



“Que le baje un poco al tono, yo no puedo ni ver las redes sociales porque ya me están insultando. Hablaba con mi señora y cuando perdíamos 1-0 (contra Alianza Petrolera) ella estaba preocupada en Pereira, porque ella sabe cómo está el ambiente y la situación acá, entonces para uno tampoco es fácil, uno también tiene responsabilidad con un hijo, con mi esposa, con mi madre, la gente cree que es que uno no tiene familia, la gente tiene que apoyar, y cómo están las cosas creo que vamos a ganar más fácil afuera que acá. No puede ser que vengamos a entrenar al estadio y esté la Policía y el Esmad cuidándonos, eso hay que cambiarlo”, pidió el estratega.