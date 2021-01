Dejó lindos recuerdos: en Nacional no olvidan a Reinaldo Rueda

Uno de los equipos donde Reinaldo Rueda brilló más como entrenador, fue en Atlético Nacional. Su presentación oficial como nuevo técnico de la Selección Colombia avivó el recuerdo que el vallecaucano dejó en el conjunto verdolaga.

El arquero Aldair Quintana con proceso de Selección con Carlos Queiroz, se manifestó complacido por el arribo del estratega y aunque no han hablado, espera que puedan conocerse pronto, debido al nivel que ha venido mostrando en el pórtico del conjunto antioqueño.



“El profesor Reinaldo (Rueda) es una persona muy capacitada para ocupar el puesto de entrenador de la Selección (Colombia), no tengo la oportunidad de conocerlo, pero ojalá en el futuro pueda ser tenido en cuenta con mi rendimiento en los planes de él, igualmente deseándole lo mejor para él y para el futuro del país”, indicó el arquero tolimense quien estuvo en dos convocatorias oficiales en el proceso de Carlos Queiroz.



Por su parte, el técnico Alexandre Guimarães habló desde su experiencia como seleccionador, la importancia en la elección de Reinaldo Rueda para que llegue a la Selección Colombia. “Estoy complacido de esta designación, el ‘profe’ Rueda es una persona de muchísimo recorrido”.



Además, “Ya estuvo acá en Atlético Nacional ganándolo todo, luego fue mundialista y sabrá con su cuerpo técnico qué decisiones tomar. Fue una determinación acertada por parte de la Federación Colombiana, conoce bien el entorno, la competencia, no es el momento ideal para debutar, pero con su experiencia, empatía y conocimiento con el ambiente futbolístico y los jugadores colombianos, es un ‘plus’ que tienen para hacer un buen trabajo y conseguir los objetivos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8