Guimaraes sobre el América: ‘Hemos tenido muy poca efectividad’

América de Cali sigue preparando lo que será su tercer compromiso por los cuadrangulares finales de la liga, en el cual recibirá al Deportivo Pasto en el estadio Pascual Guerrero en la noche del domingo, buscando recuperar los puntos perdidos en las dos primeras salidas. El técnico Alexandre Guimaraes, analizó un poco lo que ha sido el inconveniente en la definición.

“Me parecería injusto hablar de ese partido específicamente con respecto a las ocasiones que generamos, porque casi siempre uno puede tender a poner puntos sobre eso ahí de algunos jugadores. No es una situación que solo ha pasado en ese partido, hemos intentado tener más contundencia haciendo muchísimas variantes en el ataque, pero si uno toma las estadísticas como tal de todos estos partidos, hemos tenido alrededor de 224 llegadas al arco, a través de todos los juegos e infelizmente hemos tenido muy poca efectividad”.



Sobre las posibilidades que tienen, dijo que “no hemos hablado de eso, porque de esos 12 puntos, tenemos que hacer el pleno total y eso significa ganar el próximo juego, hacer la mayor cantidad de puntos para intentar estar en un torneo internacional. Ahí tenemos dos frentes y a partir de allí, cada partido nos dirá si estamos en la posibilidad de tener el sueño de llegar a la final o seguir sacando para conseguir los puntos y estar en un torneo internacional”.



Tendrán variantes en el próximo juego: “estamos esperando comunicación del departamento médico, para ver la evolución de algunos jugadores, como el caso de Carlos Sierra y otros que terminaron el partido muy golpeados a nivel físico. Todavía tenemos tiempo, pero es un tema que tenemos que analizar, como la situación de tarjetas”.



Fue interrogado sobre el regreso de Marlon Torres, a lo que respondió que: “Marlon está entrenando dentro sus posibilidades, cuando hacemos partidillos. Todo mundo lo cuida y él se cuida, porque estamos esperando si se soldó. No creo que Marlon pueda estar ahora”.



Anunció que no estará Graterol y aclaró el tema de la rotación en el arco: “Joel Graterol viajó para estar con su selección en la fecha FIFA, así que no podrá estar. De ahí en la enlazo, porque ha habido alguna bulla de por qué no estuvo en el partido anterior. Nosotros tomamos una decisión completamente igual, de cuando él fue a la fecha FIFA anterior, donde vimos necesario que Diego tuviera alguna continuidad y una vez que regresara Graterol, tomar decisiones de quien atajaba X o Y juego”.



Piensa que Pasto no cambiará demasiado, a lo que fue el partido de hace un par de semanas: “no creo que mucho, tal vez tenga algunos jugadores que no estuvieron. Ellos cambiaron contra el DIM, por los dos puntas, pero no creo que acá venga a hacer esto. Nosotros tenemos que corregir una situación, que cuando jugamos contra ellos, que se dio bastante en el primer tiempo y estamos más firmes en esa corrección, va a ser un partido muy disputado”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15