Guimaraes espera 'dos o tres refuerzos' más para su Atlético Nacional

Atlético Nacional continúa trabajando a doble jornada en su sede de Guarne con miras a la temporada 2021. El conjunto verdolaga sigue entrenando y concentrado en el oriente antioqueño, donde Alexandre Guimarães ha tenido espacio para ir conociendo mejor al grupo e identificar qué jugadores estarán en su nómina.



"Las sensaciones de este arranque han sido excelentes. Los jugadores están muy dispuestos, con una gran actitud y entrega, aceptando los diferentes ejercicios y estamos muy contentos. En cuanto a los que puedan venir al equipo, ya es tema de la dirección deportiva", indicó el entrenador brasileño nacionalizado costarricense.



Además, "cuando uno llega a un equipo, primero debemos conocer a los jugadores, eso ya lo teníamos y eso da la posibilidad para no arrancar de cero. Estamos introduciendo unos conceptos nuestros y la disponibilidad de ellos es muy buena, lo que nos facilita el trabajo".



En rueda de prensa virtual con los medios de comunicación, Alexandre habló sobre la llegada de Danovis Banguero para reforzar la zaga verdolaga. "La llegada de (Danovis) Banguero nos ayuda mucho. También estamos analizando jugadores que no teníamos mucha información como los jóvenes y nos ha dejado muy satisfechos".



Sobre otras posiciones en las que buscaría reforzar el equipo, Alexandre indicó que "Quedarán entre dos a tres posiciones por reforzar: un central, un delantero más y alguna otra posición en el mediocampo o extremo. Sobre los arqueros, estamos con tres, más un muchacho. Estamos conformes con esta situación, no hemos solicitado más refuerzos en esa posición. Tenemos la confianza en (Aldair) Quintana, (Sebastián) Guerra, (Kevin) Mier, han esperado la oportunidad y es importante que la tengan".



El estratega opinó sobre estas fechas para realizar la pretemporada y la dificultad que el plantel comparta con sus familias este mes de diciembre. Sin embargo, el tiempo es corto, teniendo en cuenta que hasta la semana del 13 de enero regresan a la competencia en el partido por los cuartos de final de la Copa Colombia contra Deportes Tolima. "Nos encantaría tener una pretemporada con continuidad, pero entendemos que estas fechas (navidad y año nuevo) pide que los jugadores estén con sus familias. Ellos se están ganando con su trabajo esos días libres, cuando retomemos entrenamientos el 27 de diciembre y el 2 de enero, estaremos muy bien".



Dentro del equipo que está trabajando en la pretemporada, Tomás Ángel Gutiérrez, John Alexander Valencia Hinestroza y Luis Miguel Marquínes Preciado, son los juveniles que ascendieron de las categorías inferiores, frente al trabajo, Guimarães precisó que "algunos están mejor preparados en la interacción con el grupo profesional. Pero seguramente la timidez de otros se les quitará con el tiempo. En cuanto los conceptos, los han asimilado muy bien y eso es clave para tomar decisiones".



Analizando posibles encuentros amistosos previos a la competencia, el técnico comentó que “dentro de la planificación que hicimos, esperamos tener algún juego de entrenamiento. Por la pandemia, se nos complica mucho y por eso planteamos jugar contra el equipo sub 20 de Nacional. Hay una parte de entrenamiento pleno hasta el 27, cuando regresemos hasta el 30 de diciembre esperamos jugar algún amistoso y luego el 2 de enero, esperamos tener otro juego con los jugadores que llegan".



El técnico habló sobre el liderazgo en el equipo y los jugadores que están trabajando de manera diferenciada. "Siempre tengo identificados de tres a cuatro líderes en un plantel. En cada grupo



hay varios grupos y esto puede ayudar al técnico para aliviar tensiones dentro o fuera de la cancha. Hemos estado observando en los entrenamientos y la concentración, y la clave es empoderarlos. Sobre los que están trabajando de manera diferenciada, que recuerde son (Andrés) Andrade, (Geisson) Perea, (Jonathan) Marulanda y (Agustín) Cano. A partir del 26 de diciembre o del 2 de enero, espero que estén trabajando con el resto del grupo".



Finalmente, habló sobre el módulo táctico que buscará implementar con el equipo. "Hoy en día, el número de teléfono (módulo) depende del país (rival). Vamos haciendo las adaptaciones, a los jugadores les mostraremos un video sobre los ajustes que buscaremos. Lo que sí es importante es que vamos a tener una línea de cuatro en el fondo. Buscaremos variantes como jugar con dos en punta, eso lo tenemos que trabajar para que el equipo esté finito en la manera de jugar. Lo importante de todo esto, es que contamos con los jugadores para hacer diversas variantes".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8