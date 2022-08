Guimaraes manda un mensaje a la afición: ‘El Campín será rojo’

América de Cali ya comenzó los trabajos de preparación para visitar este lunes a La Equidad, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá por la séptima fecha de la liga del segundo semestre. La idea es revalidar la victoria que consiguieron hace un par de días contra Águilas Doradas en el Pascual Guerrero.



Durante la atención a medios de comunicación en la sede deportiva de Cascajal, el técnico Alexandre Guimaraes destacó que su equipo va por buen camino.

“Va bien, hemos ido cumpliendo la semana sin ningún problema, dando la recuperación necesaria para los jugadores que han tenido más participación. Minutos de fútbol a los que no lo han tenido con nuestra manera de trabajar, haciendo partidos contra la Sub-20 y Sub-17. Hoy prácticamente ya empezamos la preparación del juego del lunes”.



Fue interrogado sobre el regreso de Iago Falque, a lo que respondió que “Iago la semana pasada no fue convocado para el juego anterior, porque necesitaba más fútbol, esta semana hizo más fútbol, cuando hicimos el partido contra la Sub-20. Hoy lo vi bastante bien en unos ejercicios colectivos. Es viernes, todavía tenemos sábado y domingo pero a cómo va no sería mucho tiempo”.



Habló sobre el estado de los jugadores que tuvieron inconvenientes antes y después de Águilas: “la única molestia fue la de Adrián que fue una prevención nada más, ha entrenado bien estos días. John García, porque tenía tarjeta amarilla. Gianfranco Peña y Brayan Vera han entrenado bien esta semana, hacen visitas al departamento médico cuando hay alguna molestia de partido, pero han entrenado sin problema. Diego Novoa y Eber Moreno están bien”.



Referenció el sistema que ha tendido el grupo en los últimos juegos: “hicimos 90 minutos con Juan Camilo y Carlos Sierra, más el tiempo contra Santa Fe. El equipo defensivamente no resintió sobre todo al despliegue de los jugadores que tienen que estar al lado de ellos, hicieron el despliegue defensivo, para poder acompañarlos, dentro de eso vamos recuperando a Juan David y me la están poniendo complicado cuando todo el plantel está casi listo”.



Añadió: “el provecho de este grupo es que no es solo pensar en el talento que tienen, sino que debe ser compensando con un esfuerzo físico. Para eso creo que ya lo están entendiendo y así hacemos nosotros. Hay una mejoría con los datos que nosotros tenemos, producto del entrenamiento que hemos hecho en este tiempo”.



Está seguro de que se sentirán locales en El Campín: “eso reafirma lo que hemos venido haciendo, hemos tenido 4 partidos y los que han sido en casa, independiente que uno haya sido en Tuluá y acá, hemos jugado sin público. Jugar sin ellos en un equipo como América con peso y lo veremos en Bogotá, porque el Campín será rojo”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15