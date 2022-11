Guimaraes: ‘Permitimos distracciones defensivas que costaron el juego'

Nuevamente, América volvió a perder en la Liga BetPlay Dimayor II-2022, cayendo 2-1 de visitante contra Independiente Medellín, en el estadio Atanasio Girardot, por la quinta jornada de la fecha 5 del grupo B de los cuadrangulares finales. Tras finalizar el compromiso, el técnico Alexandre Guimaraes analizó las fallas que tuvo su equipo:

“Hemos permitido y tenido distracciones en fase defensiva que nos ha costado los partidos. Eso no nos pasó en la fase de clasificación, fuimos la mejor defensa de todo el torneo y eso es algo que el fútbol te cobra muy caro. Creo que hoy al igual que en los otros partidos, nos ha faltado un toque diferente de calidad en el último cuarto de cancha”.



“Está claro que si queremos marcar una diferencia en ese último cuarto de campo, con ese toque individual o calidad, cuando termine el torneo hay que moverse, el club tiene que moverse, para encontrar los futbolistas que nos puedan dar ese ascenso de clase, porque tenemos equipo y ahora tenemos que cerrar el torneo como debe ser, ganando en casa el último partido”, detalló el entrenador americano.



Destacó el valor del grupo durante todo el semestre: “se lo he dicho a todo el plantel, yo no tengo más que agradecimiento para ellos, por todo lo que se han entregado en todo el torneo con el fin de dar una cara diferente, luchar hasta el final para conseguir una clasificación, que era el gran objetivo. Al final de la última parte del torneo hasta ahora, hemos visto cómo algunos están haciendo esfuerzos encomiables”.



Tiene presente que deben terminar la liga con victoria en condición de local: “ahora tenemos el partido del miércoles, porque tenemos que hacer una actuación mejor que la de hoy y con un resultado diferente a la de esta noche, ya que nadie puede decir nada de la intachabilidad del equipo. Entonces eso para nosotros es muy importante”.



Resaltó que el equipo quedó muy tocado por el compromiso en Pasto: “nosotros después del partido, de la odisea nuestra para jugar el juego contra Pasto, teníamos que cuidar algunos futbolistas, porque no queríamos que nos pase lo que sucedió con Juan Camilo Portilla al final de la temporada pasada, Luis Paz y otros. A la base del equipo, nosotros tenemos que tener ahora mucho cuidado para dosificarlos y jugar el último partido contra Águilas”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15