David González: ‘Los jugadores tuvieron la fuerza para reponerse’

Deportivo Independiente Medellín acaricia el sueño de ser finalista, luego de imponerse sobre América de Cali, por la quinta fecha del cuadrangular B en la Liga BetPlay II-2022. Al final del partido, el técnico David González destacó la actitud de sus dirigidos para lograr un gran resultado.



“El partido transcurrió con muchos ingredientes desde lo emocional, saber que Pasto le había ganado a Águilas Doradas fue un aliciente, pero también una mochila pesada porque teníamos que ganar. Los jugadores tuvieron la fuerza para reponerse y seguir adelante, no fue el partido con muchas opciones de gol y a pesar del penal en contra, conseguimos un resultado que nos deja en la posición privilegiada”, comentó González.



Además, “siendo sincero y espero que no lo tomen a mal, siempre me imagino ser finalista y peleando títulos. Del sueño a conseguirlo hay que trabajar, contamos con un grupo de jugadores que se entregan, tienen la intención de salir adelante y todos creen por llegar a la final, ser campeones y hacer historia, estamos todos conectados”.



En cuanto a las variantes, David opinó que “los cambios de los extremos se hicieron para refrescar el equipo, no solo en lo ofensivo, sino en lo defensivo. Luciano (Pons) estaba un poco golpeado y con (Christian) Marrugo buscamos generar superioridad en la zona media y dejar a Diber Cambindo como único atacante”.



El técnico habló sobre el lateral Juan Guillermo Arboleda, quien pasó de ser criticado a elogiado. “Para resaltar lo de (Juan Guillermo) Arboleda, no jugó el partido anterior por acumulación de tarjetas amarillas. Hay que destacar este semestre, tuvo un semestre muy difícil y desde el clásico en la fecha 10 subió el nivel y se volvió una pieza fundamental en nuestro esquema defensivo. Reaparece y lo hace muy bien. Felipe Pardo en este partido era importante, por su velocidad y su experiencia, somos todos un equipo y cada uno que entra responde y eso es lo que hemos podido demostrar”.



Volviendo al tema de los cambios, González explicó que “cuando se hacen los cambios, muchas veces se hacen puesto por puesto, con la lesión de Luciano Pons, queríamos tener más la pelota con Christian Marrugo y nos quedamos sin cambios, dependía de las circunstancias del partido, nada contra José Hernández Chávez, la salida de Andrés Ricaurte no es por las tarjetas amarillas, sino porque buscábamos algo diferente”.



Finalmente, habló sobre lo que podrá ser el partido contra Pasto en condición de visitante, donde les bastará un triunfo para volver a una final, tras cuatro años. “Tenemos dos o tres días para analizar la propuesta para el próximo partido, Pasto consiguió un resultado importante, pero ya no tienen opciones de llegar a la final, seguramente van a ser más ofensivos, será un partido abierto, peligroso, ellos van a tratar de ganar sin la obligación, nosotros debemos buscar un buen resultado y mantener la posición con la que terminamos en este partido”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8