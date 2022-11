Medellín venció 2-1 al América y tomó la punta del cuadrangular B

Deportivo Independiente Medellín derrotó 2-1 al América de Cali, por la quinta fecha del cuadrangular B en la Liga BetPlay II-2022. El conjunto antioqueño logró un resultado clave que lo ubica en la última fecha como líder del grupo, dependiendo de su resultado para instalarse en una nueva final tras cuatro años. Los goles del local fueron de Luciano Pons y Diber Cambindo, descontó Adrián Ramos mediante lanzamiento desde el punto penal.



América sostenía la pelota, mientras que Medellín presionaba en corto. Al minuto 4, Déinner Quiñones acercó a la visita sobre el arco rival con un remate que pasó desviado. El conjunto caleño generaba peligro, mientras los locales buscaban meterse al juego.



Al minuto 12, Medellín generó la primera llegada clara sobre el arco rival, con un centro de costado de Juan Guillermo Arboleda para Vladimir Hernández, quien conectó con una jugada acrobática, pero fue anulada la acción por fuera de lugar. Cuatro minutos después, Medellín volvía a generar peligro, esta vez con Diber Cambindo, aunque le faltó puntería.



Al 19, Medellín abrió el marcador a través de Luciano Pons, el argentino aprovechó un cobro de Andrés Ricaurte desde el sector derecho para Adrián Arregui, quien pivoteó la pelota sobre el sector izquierdo y Luciano Pons por derecha definió a la salida del arquero Joel Graterol. Sin embargo, el VAR analizó la jugada por un posible fuera de lugar, pero el árbitro Bismark Santiago determinó validar la jugada. Este fue el séptimo gol del argentino este semestre con la camiseta poderosa.



Tras el gol, América salió a buscar el empate, con toques cortos y movilidad. Al 30, Daniel Mosquera en el corazón del área remató con pierna izquierda y Andrés Mosquera Marmolejo atajó de gran manera, evitando el peligro en el DIM. Al minuto 34, Daniel Hernández de tiro libre mandó la pelota muy cerca del arco rival.



Medellín recuperaba la pelota y volvía a acercarse con peligro sobre el arco contrario, América no era el mismo de los primeros minutos, intentaba defenderse como podía y avanzar en velocidad. El primer tiempo terminó con victoria parcial y liderato para el poderoso.



En la etapa complementaria, salió Andrés Ricaurte en el DIM, ingresó Daniel Torres, mientras que en el América ingresó Adrián Ramos en lugar de Daniel Hernández. Medellín salió muy concentrado y a los tres minutos, Diber Cambindo en una jugada personal sobre el sector derecho, aumentó la ventaja en el marcador para el local, que parcialmente es líder de su cuadrangular con un punto más sobre Águilas Doradas. Décimo gol para el caucano este semestre.



Al minuto 7, Diber Cambindo tuvo el tercero, pero mandó la pelota demasiado alto sobre el arco americano. América respondió a través de Nicolás Giraldo con un remate de media distancia, que pasó cerca del arco poderoso.



Al minuto 13, América había realizado tres cambios, ingresando Luis Paz, Joider Micolta y Juan David Pérez, en lugar de Luis Mosquera, Daniel Mosquera y Eber Moreno. Al 17, salió en el DIM Luciano Pons con mucha molestia física, e ingresó Christian Marrugo. También ingresaron José Hernández Chávez y Jean Pineda por Felipe Pardo y Jordy Monroy en lugar de Vladimir Hernández.



Al minuto 26, Adrián Ramos fue derribado dentro del área, el árbitro Santiago no dudó en sancionar la falta y dos minutos después, el afectado cambió la falta por el gol que descontaba en el marcador al América de Cali.



Al minuto 39, Adrián Arregui salió del partido para que ingresara Javier Méndez. Arregui fue amonestado en este partido y llegó a la quinta tarjeta amarilla, con lo cual, se perderá el partido contra Deportivo Pasto. Cuatro minutos después ingresó en América Elvis Mosquera por Juan Camilo Portilla.



Al final, Medellín lograba un triunfo clave de cara a la última fecha del grupo, llegaron a 10 unidades y depende de lo que haga en Pasto para instalarse en una nueva final de Liga, donde no la juega desde el segundo semestre de 2018.



En la última fecha, Independiente Medellín visita al Deportivo Pasto, mientras que América de Cali recibe en el estadio Pascual Guerrero a Águilas Doradas.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8