Alejandro Restrepo valoró el esfuerzo de Nacional para vencer al Pasto

Atlético Nacional logró una importante victoria de suelo nariñense, al imponerse por la mínima sobre Deportivo Pasto, algo que no lograba en el estadio Departamental Libertad desde septiembre de 2018. Al final del partido, el técnico Alejandro Restrepo habló en conferencia de prensa sobre la labor del equipo para marcar diferencia y lograr un resultado que lo ubica parcialmente en el tercer lugar de la tabla, a dos puntos del líder Deportes Tolima.

“Resalto y felicito al grupo por la aplicación del plan, teníamos la intención de ser un equipo que diera muchos pases en campo rival, con nuestros laterales interiorizando, los extremos fijando laterales. En el primer tiempo, no fuimos muy aplicados, pero generamos volumen de juego, en el segundo tiempo tuvimos jugadores más frescos y ajustamos algunas cosas que al final nos dejan como justos ganadores”, indicó Restrepo.



Además, “en el primer tiempo tuvimos entre dos a tres pérdidas en el campo rival, donde dejamos espacio en algunos rivales. Ajustamos esos detalles, fuimos aplicados en la elaboración para el segundo tiempo, encontramos con ventaja y espacio a algunos jugadores y por eso no sufrimos tanto”.



Sobre la situación médica de Juan David Cabal, quien tuvo que dejar el partido promediando el primer tiempo, el técnico explicó que “Juan David (Cabal) tiene un esguince del ligamento colateral de su rodilla (derecha) hay que esperar su evolución para determinar el grado de su lesión que informaremos durante la semana en el parte médico”.



En cuanto a la virtud física del equipo en aguantar gran parte del juego en plazas difíciles como la de Bogotá y Pasto, Restrepo comentó que “debo ponderar varios detalles en ese aspecto; como en la recuperación de los jugadores, la nutrición, el hielo, los masajes que nos da el club y la conciencia de los jugadores. Salimos del partido con Tolima el jueves, recuperamos el viernes, viajamos el sábado y en el partido, tuvimos cuatro hombres frescos que entraron bien y con los cinco cambios, en los tres momentos, los jugadores aportaron. De los 18 convocados, 16 jugaron y lo hicieron de gran forma”.



El estratega valoró la labor de Ruyery Blanco, quien tuvo su primer partido en Nacional como inicialista y jugó cerca de 60 minutos con mucha intensidad. “A Ruyery (Blanco) lo vemos como un joven por su edad, pero ya cuenta con mucha experiencia. Es un gran ser humano, un excelente profesional que lo muestra en cada partido, cada vez que entrena. Nos deja tranquilos que hay un gran plantel con muy buenos jugadores y en este semestre, vamos a utilizarlos a todos”.



El técnico sabe que el equipo puede dar más, aunque prefiere ver el ‘vaso medio lleno’. “Siempre hablaremos que somos un equipo en construcción, hay que sacar elementos importantes para entrenar, mantenemos la autocrítica, analizaremos qué mejorar. Pero me quedo en lo positivo que hizo el equipo, la atención a los detalles y quiero resaltar esa parte”.



Finalmente, el técnico valoró a la hinchada verdolaga que estuvo apoyándolos en Pasto, a la parcialidad local, a su rival y volvió a recalcar el bloque ofensivo del equipo. “Felicitamos a nuestra hinchada por venir acá, a los hinchas del Pasto por acompañar a su equipo y al rival que hicieron un gran trabajo, lograron hacer un gran espectáculo. Sobre la entrada de Jefferson (Duque) y Giovanni (Moreno), Ruyery (Blanco) y Yeison (Guzmán) presionaron a la defensa del Pasto, orientaron la salida del rival a los costados por más de 60 minutos y luego, con la frescura que tenían los que entraron, encontraron espacios para interactuar muy bien. Valoro el conjunto, con el aporte colectivo que para mí fue lo más importante”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8