'Estoy para aparecer cuando el equipo lo necesita': Aldair Quintana

Tras imponerse sobre Once Caldas por 2-0, Atlético Nacional sigue subiendo en su momento deportivo, siendo un equipo que va por tres caminos sobre el objetivo de volver a la Copa Libertadores. Aldair Quintana es uno de los jugadores que está en ascenso, el arquero tolimense sumó un nuevo arco en cero y poco a poco se está convirtiendo en ese golero de equipo grande, lleno de confianza y que interviene en el momento justo.

“El equipo cuenta con esa jerarquía para imponernos. En momentos adversos, hemos podido llevarlos, logramos ganarles a los equipos grandes, siempre hay cosas por mejorar”, detalló Quintana quien acumula nueve partidos con el arco en cero en 13 partidos disputados este semestre por la Liga II-2021.



En cuanto a lo que viene en esta recta final del campeonato, Aldair expresó que “cada partido será más difícil y por eso el equipo debe tomar cada partido con la mayor seriedad. En Nacional no solo hay que ganar, hay que jugar bien”.



Hablando en lo personal y lo grupal, Aldair destacó que “estoy para aparecer cuando el equipo lo necesita, hay jugadas claves con el roce he podido desviarlas y hasta los palos me han ayudado. Estoy contento con el nivel del equipo, con el rendimiento del equipo, no es solo mi trabajo, sino el de cada uno de mis compañeros. Ellos sirven para que cuando me lleguen, no estar tan expuestos. Es muy satisfactorio seguir sacando el arco en cero”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En Twitter: @juanchoserran8