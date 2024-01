¿Jugará Alianza en Valledupar? Alcalde de la ciudad respondió

Tras conocerse en las últimas horas la posibilidad de que Alianza Petrolera se mude a Valledupar para disputar la Liga por los próximos años, el alcalde de esa ciudad, Ernesto Orozco, se refirió al tema.



El dirigente, recién electo, habló con Caracol Radio y allí tocó la posibilidad de que el conjunto aurinegro juegue en el estadio Armando Maestre Pavajeau.



“Estamos invitando a esos equipos que de pronto tienen dificultades en la sede donde están, que vengan y miren la posibilidad de que sea Valledupar”, comentó de inicio.

“Estamos en conversaciones con las directivas de Alianza. Desde la Alcaldía, queremos tener un equipo de fútbol de la A en Valledupar. Tenemos unas conversaciones adelantadas que con el favor de Dios llegarán a buen puerto”, agregó Orozco.



Por su parte, el alcalde habló del ofrecimiento al equipo que se quiera mudar a Valledupar: “Nosotros tenemos una hinchada que necesita el fútbol, tenemos las locaciones, un estadio que está certificado, las sedes deportivas y todo el tema de las divisiones interiores que está necesitando, un equipo que venga a despertar esa hinchada que ya tenemos. Uno de los compromisos que hicimos en campaña fue la promoción del deporte. Con la administración departamental estamos mirando esas posibilidades, teniendo en cuenta de cómo queremos vender a Valledupar que tiene unos escenarios grandísimos tras los Juegos Bolivarianos”.



Además, se refirió a la posibilidad de que la administración local patrocine al club que llegue: “Esas son las conversaciones que estamos adelantando. No puedo decir porque no tenemos un cálculo, tenemos el apoyo de empresas privadas y lo que sí tendrán es el apoyo para los requerimientos. Es un tema más de logística que de plata”.



Finalmente, se refirió a la salida del Valledupar, actual Real Soacha, de la capital del Cesar.



“Valledupar estuvo aquí muchos años y después lo compraron unos inversionistas que no eran vallenatos. Lo que tengo entendido es que no recibieron el apoyo total o lo que ellos creían de la administración anterior. Nosotros estamos como administración nueva con la voluntad de tener un equipo de fútbol. En su momento, cuando el alcalde, en ese momento candidato, de Soacha, decía que no los quería allá, miramos esa posibilidad. Ante el esfuerzo que nos toca hacer, si es un equipo de la A, mucho mejor”, concluyó.



Mientras se sigue con las charlas para el posible cambio de sede, las últimas informaciones indican que Alianza Petrolera, de aceptar la oferta, cambiará de nombre, escudo y colores.