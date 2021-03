Gamero y su disgusto con el VAR: analizó la derrota de Millonarios

Millonarios no pudo con Atlético Nacional en El Campín y cayó derrotado por 1-2, en el duelo de la jornada 13 de la Liga BetPlay 2021-I. El duelo que estuvo envuelto en la polémica tras el polémico gol de Vladimir Hernández en la última jugada del partido, dejó un gran malestar en el interior del club capitalino, ya que pasó de tener los tres puntos en el bolsillo, a tener las manos vacías, debido a las desatenciones en la zona defensiva y a las discutidas decisiones arbitrales.

Al termino del partido, Alberto Gamero, técnico del conjunto albiazul, atendió a los medios y entregó su análisis de la dura derrota en condición de local, manifestando, entre otras cosas, su disgusto con el uso del VAR.

Balance: "El primer tiempo me parece más lento de ambos equipos, porque ellos querían hacer posesión y nosotros regalábamos el balón. Ellos intentaban desgastarnos. El segundo ya tuvimos más deseo, la inclusión de Rodríguez dio profundidad y alcanzamos a llegar más. No concretamos. Después, en 5 minutos, sabíamos que nos equivocamos en el centro, luego en el cabezazo".



VAR: "El segundo gol lo vi, sin repetición, en fuera de lugar. Es lamentable que habiendo VAR… ojala me equivoque y el VAR tenga razón, pero lo que veo es fuera de lugar, entonces perdemos, no pudimos cumplir. Nos queda el resto del torneo para meternos pero nos golpeó este partido".



Derrota: "Yo no veía por donde Nacional nos podía hacer daño. Lo único era un centro, y hubo descuido de marca. Nos equivocamos, en general queda el sinsabor de perder un partido de estos porque el equipo entró a ganar, a jugar mano a mano, no bajamos los brazos, seguimos trabajando".



Malestar: "El partido fue por momentos con equipos que se cuidaron mucho. Pocas opciones, la más clara fue nuestra. Lamentable perder cuando hacemos ese esfuerzo. Se nos fue. A vece son hay tiempo de hacer un cambio. No veía por donde Nacional nos podía hacer un gol. Nos descuidamos en el centro".



*Declaraciones tomadas de Deportes El Tiempo