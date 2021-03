Polémica en Millonarios vs Nacional: ¿era o no era fuera de lugar?

Este domingo, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Atlético Nacional derrotó 1-2 a Millonarios, quedando así como el nuevo líder de la Liga BetPlay 2021-I. El conjunto de Alexandre Guimarães remontó el marcador y gracias a los tantos de Baldomero Perlaza y Vladimir Hernández logró llevarse los tres puntos de Bogotá.



Sin embargo, el último gol del cuadro antioqueño estuvo envuelto en la polémica, ya que Hernández se encontraba en una dudosa posición dentro del área, la cual, para muchos, debió ser señalada como fuera de lugar.



Si bien es cierto que las cámaras no son muy claras, en la jugada, la posición del '16' verdolaga genera bastantes dudas en el momento que Danovis Banguero mete la asistencia de gol. No obstante, para Betancur (no revisó la acción) y los miembros del VAR, fue legítima y terminó siendo convalidada. Juzgue usted.