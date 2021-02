¡De cumpleaños! Bolillo y Gamero festejaron previo al DIM-Millonarios

Otro de los ingredientes previo al partido entre Independiente Medellín y Millonarios, se sumó este miércoles con el cumpleaños de Hernán Darío Gómez y Alberto Gamero, el antioqueño celebró sus 65 años en compañía de sus dirigidos en el último entrenamiento previo al encuentro de este jueves, por la cuarta fecha en la Liga colombiana I-2021. Mientras que el samario, lo celebró en la concentración azul.

“Hace mucho tiempo no me tocaba un cumpleaños en Colombia y poderlo festejar de esta manera. Voy a hablar con la Dimayor para que me dejen ponerlos de titulares a todos en los partidos”, comentó de manera jocosa el Bolillo quien vive un momento muy feliz dirigiendo al equipo de sus amores. En el video se destaca la presencia de Francisco Maturana, amigo entrañable de Gómez y quien le da uno que otro consejo para que su ‘milancito’ siga sumando puntos.





[Plantel Profesional ⚽] 🔴🔵



🙌 Un cumpleaños en familia. Te queremos mucho, profe. Que sean muchos más de amor y éxito.

#DIM2021 🤜🤛#VamosPoderoso. pic.twitter.com/DI0aRcAdAG — DIM (@DIM_Oficial) February 4, 2021

Por parte de Gamero, el samario ya festejó su segundo cumpleaños como entrenador ‘albiazul’. Al samario le gusta jugar en el Atanasio, se siente cómodo y soplando la vela de su torta, habrá pedido un nuevo triunfo de su equipo que le permita afianzarse en la parte alta del campeonato. Frente a Medellín, Millonarios no vence como visitante al poderoso desde el 21 de septiembre de 2019, por la fecha 12 de la Liga II-2019. En esa noche, se impusieron los capitalinos por 1-2 con goles de Juan David Pérez y Jhon Duque.

¡Y los cumplió feliz! 🥳🎂💙🎁 Con la torta y el “feliz cumpleaños” para el profe Gamero, termina la cena en nuestra concentración. 🎉Ⓜ️🎉Ⓜ️🎉Ⓜ️🎉Ⓜ️🎉Ⓜ️🎉 ¡Vamos todos unidos! ¡VAMOS MILLONARIOS! pic.twitter.com/s6saRd4JTm — Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 4, 2021



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8