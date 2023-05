Alberto Gamero, inconforme con el empate: 'Millonarios no jugó bien'

Millonarios es escolta de Águilas Doradas en la Liga BetPlay, sin embargo, este jueves se perdió la oportunidad de ser líder tras empatar 1-1 con Envigado en El Campín. Álvaro Montero fue responsable en el gol encajado a su equipo, sin embargo, en el cierre del partido, Fernando Uribe puso el 1-1 final.



Terminado el compromiso, el entrenador del cuadro bogotano dio sus consideraciones sobre la igualdad. De igual manera, respaldó a su portero e hizo mención sobre la salida de Cortés para disputar el Mundial sub-20 con la Selección Colombia.



“Muchas veces se gana, se empata y se pierde. Hoy el equipo no jugó bien, soy realista, pero a veces no jugando bien se empata. El no jugar bien nosotros hoy no quiere decir que Envigado fuera superior a nosotros. Cometimos un error y nos lo cobraron y después se defendieron bien. No fue el equipo contra Cali, Barranquilla, contra Nacional. Hoy nos costó hasta en el inicio del juego, pero también debo resaltar la gallardía del equipo. No fuimos claros atacando, pero teníamos el deseo de buscar el partido”, comentó Gamero en rueda de prensa.



Además, Gamero explicó que no habló con Montero, que permitió el gol de Díaz tras un error en salida, sin embargo, destacó el sentido colectivo del equipo para darle vuelta a un resultado que le fue adverso durante casi todo el partido. "No hablé con él, son errores que se cometen. La cancha es para todos, no es buena pero es para los dos. Cometió el error, no es para crucificarlo porque así nos ha salvado otras veces. Los compañeros tuvieron la valentía de sacar la cara por él, de respaldarlo y poder empatar. Él sabe que esos errores no se cometen, es un arquero de Selección", agregó.



Finalmente, hizo mención frente a la situación de Cortés, una de las figuras del equipo y que se perderá el tramo final de la temporada. El juvenil jugó 30 minutos en los que fue, seguramente, su último partido con Millonarios. Yo hablé con él y le pedí el favor de entrar 20 o 30 minuticos. Es un ser humano que ayer corrió y no podía atentar contra su integridad, si no hubiera jugado ayer hasta lo meto todo el segundo tiempo. El equipo lo necesitó y entró en el momento justo y le cambió la cara al equipo”, concluyó el DT.