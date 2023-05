Arzuaga decepcionado con Millonarios en Copa: 'Le puede costar caro'

Millonarios empató (1-1) en la noche del miércoles frente al brasileño América MG, por la tercera jornada de Copa Sudamericana. El gol de Leonardo Castro le bastó al albiazul para sumar un punto y mantenerse invicto en la parte alta del grupo F. Con este resultado, el elenco albiazul llegó a 7 puntos.



A propósito de la jornada continental, en la que no solo Millonarios empató; Atlético Nacional también salvó un punto frente a Olimpia en Copa Libertadores, ESPN Fútbol Colombia analizó las dos situaciones y quiso encontrar una "decepción" teniendo en cuenta que ambos jugaron como locales.

Martín Arzuaga se trenzó en una discusión con Julián Capera, después de asegurar que Millonarios fue el que más perdió. El exfutbolista dijo que los de Alberto Gamero se complicaron con el empate frente a un América MG, equipo que no despega en el Brasileirao. Transcurridas tres jornadas, los de Minas Gerais no conocen victoria.



"Millonarios juega bien a la pelota y ya es predecible. Nacional viene levantando su fútbol y empató. Olimpia es un equipo copero, o era", dijo refiriéndose a la diferencia entre los rivales y los torneos que ambos enfrentaron. Y completó asegurando que "Millonarios dejó la ventana abierta y le puede costar caro".



Contrario a las opiniones de Capera y Carlos Valdés, quienes valoraron los empates de Millonarios y Nacional, Carlos Orduz también se "montó al bus" de Arzuaga y mencionó que el equipo de Gamero debió ganar. "Confiamos en un Millonarios que jugara bien, que dominara al rival y ganara el partido, era la expectativa. Millonarios jugó bien 20 minutos y luego no fue el equipo de siempre; empató un partido que ha debido ganar".