Alberto Gamero, feliz con el proceso en Millonarios: así destacó la 16

Millonarios sacó todo a un lado, festejo y se coronó campeón de la Liga BetPlay 2023-I contra los verdolagas, en la tanda de penaltis.



Alegría y júbilo en la rueda de prensa. Gamero le permitió a la gran mayoría de medios el hablar, escucharlos y contestar sus preguntas. Estas fueron las declaraciones del técnico campeón de Colombia.



Qué sigue ahora: seguir compitiendo. Hoy somos campeones, el lunes tenemos que viajar, otro juego más. Ellos saben que el festejo es corto, tenemos otro peldaño. Vamos por más triunfos, darle satisfacción a la hinchada.



Estos muchachos se dieron cuenta de la grandeza que tienen. Trabajaré para lograr esto, ellos lo pensarán y hoy fue muy bonito. Ellos querrán repetir esto.



Emoción y charla con los directivos: hablaba con las directivas, hoy tuvimos el título. Lo estábamos buscando, es un proyecto que se comenzó y es valeroso. Aquí lo que se hace es bueno, hoy tenemos la opción y en ningún momento. Me siento feliz llegando a la sede, llegan temprano los jugadores a mejorar, a esos trabajos complementarios. Juegan como yo quiero y eso me alegra, me alegra que salgan a disfrutar.



Sufrimos cuando el rival nos obliga, pero nosotros salimos a jugar con responsabilidad. Todos los directivos hablaron conmigo y estamos felices y ellos también, todo va bien.



Me acordé después, le pregunté a Rojas si habíamos quedado campeones en Medellín por penaltis, con Montero. Tenemos confianza y este equipo todos los días cobra. Ellos se dan duro eso. Teníamos la seguridad de tener dos buenos porteros. Si hubiera tapado Moreno, fenomenal. Teníamos jugadores con confianza para cobrar



Yo les decía a ellos que hicimos 55 puntos en seis meses, no es fácil. Nosotros sabíamos que hacíamos cosas buenas. Este equipo intentaba jugar buen. Nosotros decíamos que si el fútbol fuera justo y Colombia hiciera los torneos como en otros lados, ya habríamos sido campeones hace resto. Teníamos que jugar cuadrangulares.



Yo por lo menos les decía, el mundo no se iba acabar, pase lo que pase, así no hubiéramos ganado. No soy el mejor hoy, pero tampoco iba a ser el peor por la derrota. Es insistir, quiero aprovechar, con el respeto de los técnicos extranjeros, quiero dedicarles a todos los técnicos colombianos, que ‘camellemos’, sigamos.